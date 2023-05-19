Прогноз на бой Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит) 19.05.2023

«Иван Паршиков (Рос)» – «Лианян Ся (Кит)». 19.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19 мая состоится интересный поединок Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:10 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 16:10 по московскому времени Иван Паршиков (Рос) и Лианян Ся (Кит) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Иван Паршиков (Рос) и Лианян Ся (Кит) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Иван Паршиков (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит):

победа Иван Паршиков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Лианян Ся (Кит) – 0

Прогноз на матч Иван Паршиков (Рос) – Лианян Ся (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 мая :

Букмекерские конторы на бой Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Иван Паршиков (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Иван Паршиков (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Иван Паршиков (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Иван Паршиков (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Иван Паршиков (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Лианян Ся (Кит) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Лианян Ся (Кит) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Лианян Ся (Кит) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Лианян Ся (Кит) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Лианян Ся (Кит) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Иван Паршиков (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Иван Паршиков (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Иван Паршиков (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Иван Паршиков (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Иван Паршиков (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Лианян Ся (Кит) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Лианян Ся (Кит) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Лианян Ся (Кит) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Лианян Ся (Кит) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Лианян Ся (Кит), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Иван Паршиков (Рос) – Лианян Ся (Кит) 19.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Иван Паршиков (Рос) и Лианян Ся (Кит), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Иван Паршиков (Рос) и Лианян Ся (Кит) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Иван Паршиков (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лианян Ся (Кит) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Иван Паршиков (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Лианян Ся (Кит), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Иван Паршиков (Рос)

Как бы Иван Паршиков (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Иван Паршиков (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Иван Паршиков (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Иван Паршиков (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Иван Паршиков (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Лианян Ся (Кит)

Никаких высот Лианян Ся (Кит) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Лианян Ся (Кит) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Лианян Ся (Кит) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Лианян Ся (Кит) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Иван Паршиков (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Иван Паршиков (Рос) — Лианян Ся (Кит) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Иван Паршиков (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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