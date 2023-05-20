Прогноз на бой Ахмед Вила (БиГ) — Кимбо Тингхауген (Нор) 20-го мая 2023 года

«Ахмед Вила (БиГ)» – «Кимбо Тингхауген (Нор)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ахмед Вила (БиГ) проведет 20 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кимбо Тингхауген (Нор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Ахмед Вила (БиГ) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20 мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кимбо Тингхауген (Нор), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмед Вила (БиГ) — Кимбо Тингхауген (Нор):

победа Ахмед Вила (БиГ) – 0, ничья – 0, победа Кимбо Тингхауген (Нор) – 0

Прогноз на матч Ахмед Вила (БиГ) – Кимбо Тингхауген (Нор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Ахмед Вила (БиГ) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кимбо Тингхауген (Нор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Ахмед Вила (БиГ) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ахмед Вила (БиГ) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ахмед Вила (БиГ) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ахмед Вила (БиГ) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ахмед Вила (БиГ) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ахмед Вила (БиГ) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ахмед Вила (БиГ) может и не устоять на ногах.

Кимбо Тингхауген (Нор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кимбо Тингхауген (Нор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кимбо Тингхауген (Нор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кимбо Тингхауген (Нор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кимбо Тингхауген (Нор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Ахмед Вила (БиГ) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ахмед Вила (БиГ) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ахмед Вила (БиГ) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ахмед Вила (БиГ) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ахмед Вила (БиГ) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Кимбо Тингхауген (Нор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кимбо Тингхауген (Нор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кимбо Тингхауген (Нор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кимбо Тингхауген (Нор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кимбо Тингхауген (Нор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кимбо Тингхауген (Нор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кимбо Тингхауген (Нор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ахмед Вила (БиГ) – Кимбо Тингхауген (Нор) 20.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ахмед Вила (БиГ) и Кимбо Тингхауген (Нор). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ахмед Вила (БиГ) и Кимбо Тингхауген (Нор). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ахмед Вила (БиГ) и Кимбо Тингхауген (Нор) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ахмед Вила (БиГ) и Кимбо Тингхауген (Нор) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ахмед Вила (БиГ) — Кимбо Тингхауген (Нор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кимбо Тингхауген (Нор) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Ахмед Вила (БиГ) — Кимбо Тингхауген (Нор) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кимбо Тингхауген (Нор), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ахмед Вила (БиГ)

Несмотря на то, что Ахмед Вила (БиГ) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ахмед Вила (БиГ) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ахмед Вила (БиГ) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ахмед Вила (БиГ) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Кимбо Тингхауген (Нор)

Прошлый бой Кимбо Тингхауген (Нор) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кимбо Тингхауген (Нор) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кимбо Тингхауген (Нор) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кимбо Тингхауген (Нор) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Ахмед Вила (БиГ) — Кимбо Тингхауген (Нор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 мая

В этом поединке Ахмед Вила (БиГ) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Кимбо Тингхауген (Нор), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Ахмед Вила (БиГ) сейчас находится на пике формы, так что Кимбо Тингхауген (Нор) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ахмед Вила (БиГ).

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