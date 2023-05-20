Прогноз на бой Пэдди Донован (Ирл) — Сэм О Мейсон (Вел) 20-го мая

«Пэдди Донован (Ирл)» – «Сэм О Мейсон (Вел)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Пэдди Донован (Ирл) — Сэм О Мейсон (Вел) на 20 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Пэдди Донован (Ирл) и Сэм О Мейсон (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

Стало известно, что именно 20 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Пэдди Донован (Ирл) — Сэм О Мейсон (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пэдди Донован (Ирл) — Сэм О Мейсон (Вел):

победа Пэдди Донован (Ирл) – 1.045, ничья – 42, победа Сэм О Мейсон (Вел) – 18

Прогноз на матч Пэдди Донован (Ирл) – Сэм О Мейсон (Вел) Бои, титульный бой, 20 мая :

Букмекерские конторы на бой Пэдди Донован (Ирл) — Сэм О Мейсон (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.045 и 18.

История личных встреч

На данный момент Пэдди Донован (Ирл) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Пэдди Донован (Ирл) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Пэдди Донован (Ирл) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Пэдди Донован (Ирл) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Сэм О Мейсон (Вел) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сэм О Мейсон (Вел) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сэм О Мейсон (Вел) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сэм О Мейсон (Вел) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сэм О Мейсон (Вел) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Пэдди Донован (Ирл) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Пэдди Донован (Ирл) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Пэдди Донован (Ирл) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Пэдди Донован (Ирл) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Пэдди Донован (Ирл) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Сэм О Мейсон (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сэм О Мейсон (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сэм О Мейсон (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сэм О Мейсон (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сэм О Мейсон (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Пэдди Донован (Ирл) – Сэм О Мейсон (Вел) 20.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Пэдди Донован (Ирл) и Сэм О Мейсон (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Пэдди Донован (Ирл) и Сэм О Мейсон (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Пэдди Донован (Ирл) и Сэм О Мейсон (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Пэдди Донован (Ирл) и Сэм О Мейсон (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Пэдди Донован (Ирл) и Сэм О Мейсон (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Пэдди Донован (Ирл) сейчас находится на пике формы, так что Сэм О Мейсон (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Пэдди Донован (Ирл).

Спортивные прогнозисты считают, что Пэдди Донован (Ирл) в данный момент сильнее, нежели Сэм О Мейсон (Вел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Пэдди Донован (Ирл)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Пэдди Донован (Ирл) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Пэдди Донован (Ирл) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Пэдди Донован (Ирл) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Пэдди Донован (Ирл) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Сэм О Мейсон (Вел)

Никаких высот Сэм О Мейсон (Вел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Сэм О Мейсон (Вел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Сэм О Мейсон (Вел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Сэм О Мейсон (Вел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Пэдди Донован (Ирл) — Сэм О Мейсон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 мая

Вряд ли Пэдди Донован (Ирл) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Сэм О Мейсон (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Пэдди Донован (Ирл) будет намного сильнее, чем Сэм О Мейсон (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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