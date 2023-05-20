Прогноз на бой Элизабет Анору (Укр) — Доминика Рыбак (Пол) 20-го мая

«Элизабет Анору (Укр)» – «Доминика Рыбак (Пол)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.05.2023 состоится интересный поединок Элизабет Анору (Укр) — Доминика Рыбак (Пол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Элизабет Анору (Укр) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20.05.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Доминика Рыбак (Пол), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элизабет Анору (Укр) — Доминика Рыбак (Пол):

победа Элизабет Анору (Укр) – 0, ничья – 0, победа Доминика Рыбак (Пол) – 0

Прогноз на матч Элизабет Анору (Укр) – Доминика Рыбак (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.05.2023 :

Так как Элизабет Анору (Укр) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Доминика Рыбак (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Элизабет Анору (Укр) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Элизабет Анору (Укр) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Элизабет Анору (Укр) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Элизабет Анору (Укр) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Элизабет Анору (Укр) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Элизабет Анору (Укр) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Доминика Рыбак (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Доминика Рыбак (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Доминика Рыбак (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Доминика Рыбак (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Доминика Рыбак (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Элизабет Анору (Укр) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Элизабет Анору (Укр) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Элизабет Анору (Укр) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Элизабет Анору (Укр) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Элизабет Анору (Укр) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Элизабет Анору (Укр) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Доминика Рыбак (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Доминика Рыбак (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Доминика Рыбак (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Доминика Рыбак (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Доминика Рыбак (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Доминика Рыбак (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Доминика Рыбак (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Элизабет Анору (Укр) – Доминика Рыбак (Пол) 20.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Элизабет Анору (Укр) и Доминика Рыбак (Пол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Элизабет Анору (Укр) и Доминика Рыбак (Пол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Элизабет Анору (Укр) и Доминика Рыбак (Пол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Элизабет Анору (Укр) и Доминика Рыбак (Пол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Элизабет Анору (Укр) и Доминика Рыбак (Пол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Элизабет Анору (Укр) и Доминика Рыбак (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Элизабет Анору (Укр) выиграет бой.

На чемпионский бой Элизабет Анору (Укр) — Доминика Рыбак (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Доминика Рыбак (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Элизабет Анору (Укр)

Элизабет Анору (Укр) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Элизабет Анору (Укр) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Элизабет Анору (Укр) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Элизабет Анору (Укр) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Элизабет Анору (Укр) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Доминика Рыбак (Пол)

В своей карьере Доминика Рыбак (Пол) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Доминика Рыбак (Пол) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Доминика Рыбак (Пол) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Доминика Рыбак (Пол) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Элизабет Анору (Укр) — Доминика Рыбак (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.05.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Элизабет Анору (Укр) — Доминика Рыбак (Пол) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Элизабет Анору (Укр) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Элизабет Анору (Укр) будет намного сильнее, чем Доминика Рыбак (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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