Прогноз на бой Марчин Дюбиель (Пол) — Амадеусц Рослик (Пол) 20.05.2023

«Марчин Дюбиель (Пол)» – «Амадеусц Рослик (Пол)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го мая 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Марчин Дюбиель (Пол) — Амадеусц Рослик (Пол). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Марчин Дюбиель (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 20-го мая 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Марчин Дюбиель (Пол) — Амадеусц Рослик (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марчин Дюбиель (Пол) — Амадеусц Рослик (Пол):

победа Марчин Дюбиель (Пол) – 0, ничья – 0, победа Амадеусц Рослик (Пол) – 0

Прогноз на матч Марчин Дюбиель (Пол) – Амадеусц Рослик (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го мая 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Марчин Дюбиель (Пол) не очень выгодно, а вот Амадеусц Рослик (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Марчин Дюбиель (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Марчин Дюбиель (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Марчин Дюбиель (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Марчин Дюбиель (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Амадеусц Рослик (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Амадеусц Рослик (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Амадеусц Рослик (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Амадеусц Рослик (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Амадеусц Рослик (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Марчин Дюбиель (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Марчин Дюбиель (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Марчин Дюбиель (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Марчин Дюбиель (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Марчин Дюбиель (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Амадеусц Рослик (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Амадеусц Рослик (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Амадеусц Рослик (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Амадеусц Рослик (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Амадеусц Рослик (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Марчин Дюбиель (Пол) – Амадеусц Рослик (Пол) 20.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Марчин Дюбиель (Пол) и Амадеусц Рослик (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Марчин Дюбиель (Пол) и Амадеусц Рослик (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Марчин Дюбиель (Пол) и Амадеусц Рослик (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Марчин Дюбиель (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Амадеусц Рослик (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Марчин Дюбиель (Пол) и Амадеусц Рослик (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Марчин Дюбиель (Пол) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Марчин Дюбиель (Пол) — Амадеусц Рослик (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Амадеусц Рослик (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Марчин Дюбиель (Пол)

Свою самую выдающуюся победу Марчин Дюбиель (Пол) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Марчин Дюбиель (Пол) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Марчин Дюбиель (Пол) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Марчин Дюбиель (Пол) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Марчин Дюбиель (Пол) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Амадеусц Рослик (Пол)

В данный момент Амадеусц Рослик (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Амадеусц Рослик (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Амадеусц Рослик (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Амадеусц Рослик (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Марчин Дюбиель (Пол) — Амадеусц Рослик (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го мая 2023 года

Несмотря на то, что Марчин Дюбиель (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Амадеусц Рослик (Пол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Марчин Дюбиель (Пол) — Амадеусц Рослик (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Марчин Дюбиель (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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