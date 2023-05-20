Прогноз на бой Джеймс Меткалф (Анг) — Деннис Хоган (Ирл) 20-го мая

«Джеймс Меткалф (Анг)» – «Деннис Хоган (Ирл)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го мая 2023 года должен состояться бой Джеймс Меткалф (Анг) — Деннис Хоган (Ирл), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джеймс Меткалф (Анг) и Деннис Хоган (Ирл) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 22:00 по московскому времени Джеймс Меткалф (Анг) и Деннис Хоган (Ирл) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го мая 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джеймс Меткалф (Анг) и Деннис Хоган (Ирл) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джеймс Меткалф (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеймс Меткалф (Анг) — Деннис Хоган (Ирл):

победа Джеймс Меткалф (Анг) – 2.1, ничья – 17, победа Деннис Хоган (Ирл) – 1.73

Прогноз на матч Джеймс Меткалф (Анг) – Деннис Хоган (Ирл) Бои, титульный бой, 20-го мая 2023 года :

По коэффициенту 2.1 ставить на то, что выиграет Джеймс Меткалф (Анг) не очень выгодно, а вот Деннис Хоган (Ирл) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.73.

История личных встреч

Джеймс Меткалф (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джеймс Меткалф (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джеймс Меткалф (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джеймс Меткалф (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джеймс Меткалф (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джеймс Меткалф (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джеймс Меткалф (Анг) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Деннис Хоган (Ирл) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Деннис Хоган (Ирл) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Деннис Хоган (Ирл) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Деннис Хоган (Ирл) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Деннис Хоган (Ирл) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Джеймс Меткалф (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джеймс Меткалф (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джеймс Меткалф (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джеймс Меткалф (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Деннис Хоган (Ирл) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Деннис Хоган (Ирл) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Деннис Хоган (Ирл) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Деннис Хоган (Ирл) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Деннис Хоган (Ирл) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Деннис Хоган (Ирл) должен задуматься о своей обороне.

Джеймс Меткалф (Анг) – Деннис Хоган (Ирл) 20.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джеймс Меткалф (Анг) и Деннис Хоган (Ирл), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Джеймс Меткалф (Анг) и Деннис Хоган (Ирл) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джеймс Меткалф (Анг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Деннис Хоган (Ирл) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джеймс Меткалф (Анг) является очевидным фаворитом, ведь Деннис Хоган (Ирл) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Джеймс Меткалф (Анг) — Деннис Хоган (Ирл) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Деннис Хоган (Ирл), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джеймс Меткалф (Анг)

Свою самую выдающуюся победу Джеймс Меткалф (Анг) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джеймс Меткалф (Анг) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джеймс Меткалф (Анг) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джеймс Меткалф (Анг) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джеймс Меткалф (Анг) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Деннис Хоган (Ирл)

Прошлый бой Деннис Хоган (Ирл) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Деннис Хоган (Ирл) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Деннис Хоган (Ирл) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Деннис Хоган (Ирл) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джеймс Меткалф (Анг) — Деннис Хоган (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го мая 2023 года

Вряд ли Джеймс Меткалф (Анг) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Деннис Хоган (Ирл), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джеймс Меткалф (Анг) — Деннис Хоган (Ирл) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джеймс Меткалф (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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