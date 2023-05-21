Прогноз на бой Абдулла Мэйсон (США) — Десмонд Лайонс (США) 21.05.2023

«Абдулла Мэйсон (США)» – «Десмонд Лайонс (США)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21.05.2023 состоится интересный поединок Абдулла Мэйсон (США) — Десмонд Лайонс (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Абдулла Мэйсон (США) — Десмонд Лайонс (США) пройдет 21.05.2023, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Абдулла Мэйсон (США) имеет две победы нокаутом, а Десмонд Лайонс (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдулла Мэйсон (США) — Десмонд Лайонс (США):

победа Абдулла Мэйсон (США) – 0, ничья – 0, победа Десмонд Лайонс (США) – 0

Прогноз на матч Абдулла Мэйсон (США) – Десмонд Лайонс (США) Бои, титульный бой, 21.05.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Абдулла Мэйсон (США) станет победителем боя. Если выиграет Десмонд Лайонс (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Абдулла Мэйсон (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Абдулла Мэйсон (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Абдулла Мэйсон (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Абдулла Мэйсон (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Абдулла Мэйсон (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Десмонд Лайонс (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Десмонд Лайонс (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Десмонд Лайонс (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Десмонд Лайонс (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Десмонд Лайонс (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Абдулла Мэйсон (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Абдулла Мэйсон (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Абдулла Мэйсон (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Абдулла Мэйсон (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Абдулла Мэйсон (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Десмонд Лайонс (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Десмонд Лайонс (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Десмонд Лайонс (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Десмонд Лайонс (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Десмонд Лайонс (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Десмонд Лайонс (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Десмонд Лайонс (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Абдулла Мэйсон (США) – Десмонд Лайонс (США) 21.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Абдулла Мэйсон (США) и Десмонд Лайонс (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Абдулла Мэйсон (США) и Десмонд Лайонс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Абдулла Мэйсон (США) и Десмонд Лайонс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Абдулла Мэйсон (США) и Десмонд Лайонс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Абдулла Мэйсон (США) сейчас находится на пике формы, так что Десмонд Лайонс (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Абдулла Мэйсон (США).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Абдулла Мэйсон (США) — Десмонд Лайонс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Десмонд Лайонс (США).

Абдулла Мэйсон (США)

Так как Абдулла Мэйсон (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Абдулла Мэйсон (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Абдулла Мэйсон (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Абдулла Мэйсон (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Десмонд Лайонс (США)

Десмонд Лайонс (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Десмонд Лайонс (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Десмонд Лайонс (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Десмонд Лайонс (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Десмонд Лайонс (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Абдулла Мэйсон (США) — Десмонд Лайонс (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.05.2023

В настоящее время Абдулла Мэйсон (США) и Десмонд Лайонс (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Абдулла Мэйсон (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Абдулла Мэйсон (США) и Десмонд Лайонс (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Абдулла Мэйсон (США) выиграет с помощью нокаута.

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