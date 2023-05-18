Прогноз на бой Раймонд Мураталла (США) — Джереми Накатхила (Нам) 21.05.2023

«Раймонд Мураталла (США)» – «Джереми Накатхила (Нам)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Раймонд Мураталла (США) — Джереми Накатхила (Нам) на 21.05.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Раймонд Мураталла (США) и Джереми Накатхила (Нам) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Раймонд Мураталла (США) — Джереми Накатхила (Нам) пройдет 21.05.2023, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Раймонд Мураталла (США) имеет две победы нокаутом, а Джереми Накатхила (Нам) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Раймонд Мураталла (США) — Джереми Накатхила (Нам):

победа Раймонд Мураталла (США) – 1.55, ничья – 17, победа Джереми Накатхила (Нам) – 2.518

Прогноз на матч Раймонд Мураталла (США) – Джереми Накатхила (Нам) Бои, титульный бой, 21.05.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Раймонд Мураталла (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.55. А котировка на то, что Джереми Накатхила (Нам) будет сильнее повысилась до 2.518.

История личных встреч

На профессиональном ринге Раймонд Мураталла (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Раймонд Мураталла (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Раймонд Мураталла (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Раймонд Мураталла (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Раймонд Мураталла (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Джереми Накатхила (Нам) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джереми Накатхила (Нам) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джереми Накатхила (Нам) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джереми Накатхила (Нам) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джереми Накатхила (Нам) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Раймонд Мураталла (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Раймонд Мураталла (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Раймонд Мураталла (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Раймонд Мураталла (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Раймонд Мураталла (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Раймонд Мураталла (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Джереми Накатхила (Нам) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джереми Накатхила (Нам) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джереми Накатхила (Нам) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джереми Накатхила (Нам) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Раймонд Мураталла (США) – Джереми Накатхила (Нам) 21.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Раймонд Мураталла (США) и Джереми Накатхила (Нам). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Раймонд Мураталла (США) и Джереми Накатхила (Нам) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Раймонд Мураталла (США) и Джереми Накатхила (Нам). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Раймонд Мураталла (США) и Джереми Накатхила (Нам) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Раймонд Мураталла (США) и Джереми Накатхила (Нам) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Раймонд Мураталла (США) — Джереми Накатхила (Нам) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Раймонд Мураталла (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Раймонд Мураталла (США) — Джереми Накатхила (Нам) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джереми Накатхила (Нам), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Раймонд Мураталла (США)

На самом деле Раймонд Мураталла (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Раймонд Мураталла (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Раймонд Мураталла (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Раймонд Мураталла (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Раймонд Мураталла (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джереми Накатхила (Нам)

Уже несколько лет Джереми Накатхила (Нам) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джереми Накатхила (Нам) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джереми Накатхила (Нам) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Раймонд Мураталла (США) — Джереми Накатхила (Нам). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.05.2023

Спортивные эксперты считают, что Раймонд Мураталла (США) сейчас намного сильнее, чем Джереми Накатхила (Нам), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Раймонд Мураталла (США) и Джереми Накатхила (Нам) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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