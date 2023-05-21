Прогноз Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен) (21.05.2023), ставки и коэффициенты

Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Австралии (21.05.23)

21.05.2023 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Нортсайд Уизардс (жен) примет соперника по национальному первенству Ипсвич Форс (жен).



Баскетболисты клубов Нортсайд Уизардс (жен) и Ипсвич Форс (жен) в 06:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 21.05.2023. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Нортсайд Уизардс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Нортсайд Уизардс (жен) также является лидером по количеству побед.



Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен). Матч назначен на 21.05.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Нортсайд Уизардс (жен)

Пока баскетбольному клубу Нортсайд Уизардс (жен) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Нортсайд Уизардс (жен) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Ипсвич Форс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Ипсвич Форс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 21.05.2023. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 06:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Нортсайд Уизардс (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.05.23)

Нортсайд Уизардс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нортсайд Уизардс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Ипсвич Форс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Ипсвич Форс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен), который должен пройти 21.05.2023 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Нортсайд Уизардс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Нортсайд Уизардс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Нортсайд Уизардс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Нортсайд Уизардс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нортсайд Уизардс (жен) — Ипсвич Форс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нортсайд Уизардс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нортсайд Уизардс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нортсайд Уизардс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Ипсвич Форс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Ипсвич Форс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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