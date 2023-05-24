Прогноз на бой Дэвид Ньика (Н. Зел) — Луис Марстерс (Авс) 24.05.2023

«Дэвид Ньика (Н. Зел)» – «Луис Марстерс (Авс)». 24.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дэвид Ньика (Н. Зел) проведет 24 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Луис Марстерс (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 09:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 24 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дэвид Ньика (Н. Зел) — Луис Марстерс (Авс). По Москве начало данного поединка будет в 09:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэвид Ньика (Н. Зел) — Луис Марстерс (Авс):

победа Дэвид Ньика (Н. Зел) – 0, ничья – 0, победа Луис Марстерс (Авс) – 0

Прогноз на матч Дэвид Ньика (Н. Зел) – Луис Марстерс (Авс) Бои, титульный бой, 24 мая :

Так как Дэвид Ньика (Н. Зел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Луис Марстерс (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дэвид Ньика (Н. Зел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дэвид Ньика (Н. Зел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дэвид Ньика (Н. Зел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дэвид Ньика (Н. Зел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дэвид Ньика (Н. Зел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дэвид Ньика (Н. Зел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Луис Марстерс (Авс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Луис Марстерс (Авс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Луис Марстерс (Авс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Луис Марстерс (Авс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Луис Марстерс (Авс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Дэвид Ньика (Н. Зел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Дэвид Ньика (Н. Зел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Дэвид Ньика (Н. Зел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Дэвид Ньика (Н. Зел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Дэвид Ньика (Н. Зел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Луис Марстерс (Авс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Луис Марстерс (Авс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Луис Марстерс (Авс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Луис Марстерс (Авс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Луис Марстерс (Авс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дэвид Ньика (Н. Зел) – Луис Марстерс (Авс) 24.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дэвид Ньика (Н. Зел) и Луис Марстерс (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дэвид Ньика (Н. Зел) и Луис Марстерс (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дэвид Ньика (Н. Зел) и Луис Марстерс (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дэвид Ньика (Н. Зел) и Луис Марстерс (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дэвид Ньика (Н. Зел) будет намного сильнее, чем Луис Марстерс (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Дэвид Ньика (Н. Зел) — Луис Марстерс (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Луис Марстерс (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Дэвид Ньика (Н. Зел)

Хотя Дэвид Ньика (Н. Зел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дэвид Ньика (Н. Зел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дэвид Ньика (Н. Зел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дэвид Ньика (Н. Зел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дэвид Ньика (Н. Зел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Луис Марстерс (Авс)

Прошлый бой Луис Марстерс (Авс) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Луис Марстерс (Авс) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Луис Марстерс (Авс) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Луис Марстерс (Авс) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Дэвид Ньика (Н. Зел) — Луис Марстерс (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 24 мая

Несмотря на то, что Дэвид Ньика (Н. Зел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Луис Марстерс (Авс) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Дэвид Ньика (Н. Зел) является очевидным фаворитом, ведь Луис Марстерс (Авс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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