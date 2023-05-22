Прогноз Алисья Формелла — Мэн И Чэнь (23-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Алисья Формелла — Мэн И Чэнь. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.05.23)

23-го мая в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алисья Формелла , а противостоять в этом поединке будет Мэн И Чэнь.



Теннисное противостояние Алисья Формелла — Мэн И Чэнь пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23-го мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Алисья Формелла является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Алисья Формелла — Мэн И Чэнь. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

23-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Алисья Формелла — Мэн И Чэнь. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мэн И Чэнь, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мэн И Чэнь выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Алисья Формелла

Алисья Формелла, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Алисья Формелла может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Алисья Формелла входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Алисья Формелла еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Алисья Формелла сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Мэн И Чэнь

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Мэн И Чэнь на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Мэн И Чэнь демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Мэн И Чэнь имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Мэн И Чэнь намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Мэн И Чэнь не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Мэн И Чэнь будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Мэн И Чэнь и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Мэн И Чэнь умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Алисья Формелла — Мэн И Чэнь

Алисья Формелла и Мэн И Чэнь – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Алисья Формелла — Мэн И Чэнь. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.05.23)

Алисья Формелла

В этом сезоне Алисья Формелла демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Алисья Формелла уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Алисья Формелла любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Алисья Формелла часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Алисья Формелла умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Мэн И Чэнь

Мэн И Чэнь лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мэн И Чэнь играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мэн И Чэнь начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мэн И Чэнь выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мэн И Чэнь сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алисья Формелла — Мэн И Чэнь Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алисья Формелла и Мэн И Чэнь начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алисья Формелла и Мэн И Чэнь показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алисья Формелла и Мэн И Чэнь провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алисья Формелла и Мэн И Чэнь действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алисья Формелла — Мэн И Чэнь: андердог способен удивить фаворита

Алисья Формелла и Мэн И Чэнь которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алисья Формелла имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мэн И Чэнь хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алисья Формелла. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мэн И Чэнь умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алисья Формелла довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мэн И Чэнь вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алисья Формелла.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алисья Формелла — Мэн И Чэнь. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алисья Формелла и Мэн И Чэнь букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алисья Формелла и Мэн И Чэнь проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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