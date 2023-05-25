Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб: ставим на двойные ошибки

Прогноз Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб (25-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб 25 мая

25 мая в 13:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Закария/Эль Саллали , а противостоять в этом поединке будет Барон/Вайнтрауб.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 25 мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:35 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Закария/Эль Саллали, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб:

25 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:35 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Барон/Вайнтрауб, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Барон/Вайнтрауб выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Закария/Эль Саллали

В этом сезоне Закария/Эль Саллали показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Закария/Эль Саллали сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Закария/Эль Саллали еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Закария/Эль Саллали обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Закария/Эль Саллали играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Закария/Эль Саллали любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Барон/Вайнтрауб

Барон/Вайнтрауб имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Барон/Вайнтрауб уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Барон/Вайнтрауб умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Барон/Вайнтрауб обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Барон/Вайнтрауб проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб впервые будут встречаться между собой. Если Закария/Эль Саллали уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Барон/Вайнтрауб пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Закария/Эль Саллали демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Закария/Эль Саллали – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб 25 мая

Закария/Эль Саллали

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Закария/Эль Саллали, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Закария/Эль Саллали уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Закария/Эль Саллали старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Закария/Эль Саллали, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Закария/Эль Саллали не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Закария/Эль Саллали все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Закария/Эль Саллали точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Барон/Вайнтрауб

Выступать в зале Барон/Вайнтрауб не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Барон/Вайнтрауб старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Барон/Вайнтрауб принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Барон/Вайнтрауб демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Барон/Вайнтрауб даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Барон/Вайнтрауб хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Закария/Эль Саллали сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Барон/Вайнтрауб имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Закария/Эль Саллали – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Закария/Эль Саллали — Барон/Вайнтрауб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Закария/Эль Саллали и Барон/Вайнтрауб сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Закария/Эль Саллали, и Барон/Вайнтрауб будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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