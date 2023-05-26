ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.23)

Прогноз ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен) (26-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен) 26.05.2023

26.05.2023 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) примет соперника по национальному первенству ПУП Радикалс (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 26.05.2023 предстоит поединок против БК ПУП Радикалс (жен). По московскому времени начало игры будет в 05:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами ЦЕУ Скорпионс (жен) и ПУП Радикалс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 26.05.2023. Ее начало будет в 05:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

ЦЕУ Скорпионс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба ЦЕУ Скорпионс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. ЦЕУ Скорпионс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба ЦЕУ Скорпионс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



ПУП Радикалс (жен)

В составе баскетбольного клуба ПУП Радикалс (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб ПУП Радикалс (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде ПУП Радикалс (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен)

Баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 26.05.2023. На этот раз соперником хозяев будет ПУП Радикалс (жен), так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.23)

ЦЕУ Скорпионс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу ЦЕУ Скорпионс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ПУП Радикалс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб ПУП Радикалс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб ПУП Радикалс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф ПУП Радикалс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26.05.2023 сыграет матч против БК ПУП Радикалс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ЦЕУ Скорпионс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб ПУП Радикалс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб ПУП Радикалс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером ПУП Радикалс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб ПУП Радикалс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЦЕУ Скорпионс (жен) — ПУП Радикалс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба ЦЕУ Скорпионс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб ЦЕУ Скорпионс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба ПУП Радикалс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб ПУП Радикалс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-658176-prognoz-na-match-denolliknaff-shandarovshandarov-25-05-23/