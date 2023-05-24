Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.23)

Прогноз Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу (26-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу 26.05.2023

26.05.2023 в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йошиока/Кадзитани , а противостоять в этом поединке будет Хосоки/Шимизу.



26.05.2023 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 06:05 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Йошиока/Кадзитани и Хосоки/Шимизу одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 26.05.2023, ведь именно в этот день на корте встречаются Йошиока/Кадзитани и Хосоки/Шимизу. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:05 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Йошиока/Кадзитани имеет на своем счету три победы, Хосоки/Шимизу может похвастаться четырьмя.

Йошиока/Кадзитани

Пока Йошиока/Кадзитани не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Йошиока/Кадзитани находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Йошиока/Кадзитани будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Йошиока/Кадзитани довольно неплохо играет на данном покрытии.



Хосоки/Шимизу

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Хосоки/Шимизу на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Хосоки/Шимизу демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Хосоки/Шимизу имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Хосоки/Шимизу намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Хосоки/Шимизу не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Хосоки/Шимизу будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Хосоки/Шимизу и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Хосоки/Шимизу умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Йошиока/Кадзитани» — «Хосоки/Шимизу»: прогноз автора

Длительное время Йошиока/Кадзитани и Хосоки/Шимизу не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Йошиока/Кадзитани и Хосоки/Шимизу. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.23)

Йошиока/Кадзитани

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Йошиока/Кадзитани, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Йошиока/Кадзитани уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Йошиока/Кадзитани старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Йошиока/Кадзитани, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Йошиока/Кадзитани не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Йошиока/Кадзитани все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Йошиока/Кадзитани точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хосоки/Шимизу

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Хосоки/Шимизу хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Хосоки/Шимизу никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Хосоки/Шимизу сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Хосоки/Шимизу всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Йошиока/Кадзитани и Хосоки/Шимизу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу: погода помешает показать хороший теннис

Йошиока/Кадзитани и Хосоки/Шимизу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йошиока/Кадзитани имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хосоки/Шимизу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йошиока/Кадзитани. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хосоки/Шимизу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йошиока/Кадзитани довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хосоки/Шимизу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йошиока/Кадзитани.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йошиока/Кадзитани — Хосоки/Шимизу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Йошиока/Кадзитани и Хосоки/Шимизу. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Йошиока/Кадзитани и для Хосоки/Шимизу, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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