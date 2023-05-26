Прогноз на бой Асилбек Джалилов (Узб) — Якуб Сломински (Пол) 26.05.2023

«Асилбек Джалилов (Узб)» – «Якуб Сломински (Пол)». 26.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26-го мая должен состояться бой Асилбек Джалилов (Узб) — Якуб Сломински (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Асилбек Джалилов (Узб) и Якуб Сломински (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 26-го мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Асилбек Джалилов (Узб) — Якуб Сломински (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 18:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Асилбек Джалилов (Узб) — Якуб Сломински (Пол):

победа Асилбек Джалилов (Узб) – 0, ничья – 0, победа Якуб Сломински (Пол) – 0

Прогноз на матч Асилбек Джалилов (Узб) – Якуб Сломински (Пол) Бои, титульный бой, 26-го мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Асилбек Джалилов (Узб) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Якуб Сломински (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Асилбек Джалилов (Узб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Асилбек Джалилов (Узб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Асилбек Джалилов (Узб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Асилбек Джалилов (Узб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Асилбек Джалилов (Узб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Якуб Сломински (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Якуб Сломински (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Якуб Сломински (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Якуб Сломински (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Якуб Сломински (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Асилбек Джалилов (Узб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Асилбек Джалилов (Узб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Асилбек Джалилов (Узб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Асилбек Джалилов (Узб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Асилбек Джалилов (Узб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Асилбек Джалилов (Узб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Якуб Сломински (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Якуб Сломински (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Якуб Сломински (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Якуб Сломински (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Якуб Сломински (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Якуб Сломински (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Асилбек Джалилов (Узб) – Якуб Сломински (Пол) 26.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Асилбек Джалилов (Узб) и Якуб Сломински (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Асилбек Джалилов (Узб) и Якуб Сломински (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Асилбек Джалилов (Узб) и Якуб Сломински (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Асилбек Джалилов (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Якуб Сломински (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Асилбек Джалилов (Узб).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Асилбек Джалилов (Узб) — Якуб Сломински (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Якуб Сломински (Пол).

Асилбек Джалилов (Узб)

Хотя Асилбек Джалилов (Узб) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Асилбек Джалилов (Узб) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Асилбек Джалилов (Узб) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Асилбек Джалилов (Узб) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Асилбек Джалилов (Узб) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Якуб Сломински (Пол)

Якуб Сломински (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Якуб Сломински (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Якуб Сломински (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Якуб Сломински (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Якуб Сломински (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Асилбек Джалилов (Узб) — Якуб Сломински (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го мая

Так как Асилбек Джалилов (Узб) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Якуб Сломински (Пол).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Асилбек Джалилов (Узб) и Якуб Сломински (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Асилбек Джалилов (Узб) выиграет с помощью нокаута.

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