Прогноз на бой Светлана Станева (Бгр) — Амина Зидани (Фра) 26.05.2023

«Светлана Станева (Бгр)» – «Амина Зидани (Фра)». 26.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Светлана Станева (Бгр) проведет 26 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Амина Зидани (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 26 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Светлана Станева (Бгр) — Амина Зидани (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 12:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Светлана Станева (Бгр) — Амина Зидани (Фра):

победа Светлана Станева (Бгр) – 0, ничья – 0, победа Амина Зидани (Фра) – 0

Прогноз на матч Светлана Станева (Бгр) – Амина Зидани (Фра) Бои, титульный бой, 26 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Светлана Станева (Бгр) станет победителем боя. Если выиграет Амина Зидани (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Светлана Станева (Бгр) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Светлана Станева (Бгр) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Светлана Станева (Бгр) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Светлана Станева (Бгр) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Светлана Станева (Бгр) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Амина Зидани (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Амина Зидани (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Амина Зидани (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Амина Зидани (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Амина Зидани (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Светлана Станева (Бгр) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Светлана Станева (Бгр) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Светлана Станева (Бгр) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Светлана Станева (Бгр) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Амина Зидани (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Амина Зидани (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Амина Зидани (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Амина Зидани (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Амина Зидани (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Амина Зидани (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Светлана Станева (Бгр) – Амина Зидани (Фра) 26.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Светлана Станева (Бгр) и Амина Зидани (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Светлана Станева (Бгр) и Амина Зидани (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Светлана Станева (Бгр) и Амина Зидани (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Светлана Станева (Бгр) и Амина Зидани (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Светлана Станева (Бгр) и Амина Зидани (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Светлана Станева (Бгр) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Светлана Станева (Бгр) в данный момент сильнее, нежели Амина Зидани (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Светлана Станева (Бгр)

На самом деле Светлана Станева (Бгр) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Светлана Станева (Бгр) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Светлана Станева (Бгр) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Светлана Станева (Бгр) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Светлана Станева (Бгр) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Амина Зидани (Фра)

На данный момент Амина Зидани (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Амина Зидани (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Амина Зидани (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Амина Зидани (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Амина Зидани (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Светлана Станева (Бгр) — Амина Зидани (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 26 мая

В этом поединке Светлана Станева (Бгр) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Амина Зидани (Фра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Светлана Станева (Бгр) сейчас находится на пике формы, так что Амина Зидани (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Светлана Станева (Бгр).

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