Прогноз на бой Робин Чирич (Нид) — Чико Кваси (Нид) 27 мая

«Робин Чирич (Нид)» – «Чико Кваси (Нид)». 27.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Робин Чирич (Нид) — Чико Кваси (Нид) на 27-го мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Робин Чирич (Нид) и Чико Кваси (Нид) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:00.

Сейчас Робин Чирич (Нид) обладает несколькими чемпионскими титулами и 27-го мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Чико Кваси (Нид), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Робин Чирич (Нид) — Чико Кваси (Нид):

победа Робин Чирич (Нид) – 0, ничья – 0, победа Чико Кваси (Нид) – 0

Прогноз на матч Робин Чирич (Нид) – Чико Кваси (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Робин Чирич (Нид) не очень выгодно, а вот Чико Кваси (Нид) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Робин Чирич (Нид) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Робин Чирич (Нид) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Робин Чирич (Нид) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Робин Чирич (Нид) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Робин Чирич (Нид) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Робин Чирич (Нид) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Робин Чирич (Нид) может и не устоять на ногах.

Чико Кваси (Нид) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Чико Кваси (Нид) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Чико Кваси (Нид), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Чико Кваси (Нид) должен быть в хорошей физической форме. Чико Кваси (Нид) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Робин Чирич (Нид) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Робин Чирич (Нид) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Робин Чирич (Нид) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Робин Чирич (Нид) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Робин Чирич (Нид) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Робин Чирич (Нид) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Чико Кваси (Нид) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Чико Кваси (Нид) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Чико Кваси (Нид) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Чико Кваси (Нид) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Робин Чирич (Нид) – Чико Кваси (Нид) 27.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Робин Чирич (Нид) и Чико Кваси (Нид) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Робин Чирич (Нид) и Чико Кваси (Нид) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Робин Чирич (Нид) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Чико Кваси (Нид) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Робин Чирич (Нид) является очевидным фаворитом, ведь Чико Кваси (Нид) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Робин Чирич (Нид) — Чико Кваси (Нид) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Чико Кваси (Нид).

Робин Чирич (Нид)

Робин Чирич (Нид) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Робин Чирич (Нид) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Робин Чирич (Нид) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Робин Чирич (Нид) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Робин Чирич (Нид) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Чико Кваси (Нид)

Никаких высот Чико Кваси (Нид) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Чико Кваси (Нид) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Чико Кваси (Нид) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Чико Кваси (Нид) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Робин Чирич (Нид) — Чико Кваси (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го мая

Спортивные эксперты считают, что Робин Чирич (Нид) сейчас намного сильнее, чем Чико Кваси (Нид), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Робин Чирич (Нид) и Чико Кваси (Нид), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Робин Чирич (Нид) выиграет бой.

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