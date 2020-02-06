Прогноз Матиас Зукас — Мануэль Пенья Лопес (06-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Матиас Зукас — Мануэль Пенья Лопес. Прогноз, ставки на матч (06.02.20)

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Матиас Зукас — Мануэль Пенья Лопес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Матиас Зукас

Букмекерские конторы расширили свою линию до 06 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Матиас Зукас - Мануэль Пенья Лопес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Матиас Зукас, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.Теннисный поединок Матиас Зукас - Мануэль Пенья Лопес запланирован организаторами турнира на 06 февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Матиас Зукас имеет три победы при одном поражении.В этом сезоне Матиас Зукас показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Матиас Зукас сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Матиас Зукас еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Матиас Зукас обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Матиас Зукас играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Матиас Зукас любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.

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Мануэль Пенья Лопес

Мануэль Пенья Лопес имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Мануэль Пенья Лопес уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Мануэль Пенья Лопес умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Мануэль Пенья Лопес обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Мануэль Пенья Лопес проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

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Матиас Зукас — Мануэль Пенья Лопес. Прогноз, ставки на матч(06.02.20)

Матиас Зукас

Мануэль Пенья Лопес

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Матиас Зукас - Мануэль Пенья Лопес: ставим на двойные ошибки

СЕГОДНЯ МАТЧ Матиас Зукас - Мануэль Пенья Лопес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Матиас Зукас проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Матиас Зукас в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Матиас Зукас больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Матиас Зукас уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.Выступать в зале Мануэль Пенья Лопес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мануэль Пенья Лопес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мануэль Пенья Лопес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мануэль Пенья Лопес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мануэль Пенья Лопес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мануэль Пенья Лопес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.Со старта текущего теннисного сезона Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.Судя по количеству финалов и титулов, которые Матиас Зукас имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мануэль Пенья Лопес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Матиас Зукас превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мануэль Пенья Лопес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Матиас Зукас гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Матиас Зукас и Мануэль Пенья Лопес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-237849-olimpiakos-cska-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-06-02-20/