Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон: ставим на двойные ошибки

Прогноз Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон (30 мая), ставки и коэффициенты

Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон (30 мая), ставки и коэффициенты

30 мая в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Генгел/Дурасович , а противостоять в этом поединке будет Паттергилл/Стивенсон.



Судья теннисного матча Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон должен дать знак о старте игры в 18:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 30 мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Генгел/Дурасович имеет четыре победы, то Паттергилл/Стивенсон может похвастаться лишь двумя победами.



Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 30 мая откроет его противостояние Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Паттергилл/Стивенсон может гордиться семью победами, а вот Генгел/Дурасович имеет только пять выигранных встреч.

Генгел/Дурасович

На данный момент Генгел/Дурасович является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Генгел/Дурасович однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Генгел/Дурасович демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Генгел/Дурасович хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Генгел/Дурасович часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Паттергилл/Стивенсон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Паттергилл/Стивенсон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Паттергилл/Стивенсон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Паттергилл/Стивенсон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Паттергилл/Стивенсон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Паттергилл/Стивенсон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Паттергилл/Стивенсон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Паттергилл/Стивенсон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Паттергилл/Стивенсон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон 30 мая

Генгел/Дурасович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Генгел/Дурасович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Генгел/Дурасович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Генгел/Дурасович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Генгел/Дурасович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Генгел/Дурасович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Генгел/Дурасович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Генгел/Дурасович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Паттергилл/Стивенсон

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Паттергилл/Стивенсон хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Паттергилл/Стивенсон никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Паттергилл/Стивенсон сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Паттергилл/Стивенсон всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Паттергилл/Стивенсон относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Паттергилл/Стивенсон проводит второй или третий матч. А вот Генгел/Дурасович как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Генгел/Дурасович, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Генгел/Дурасович без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Генгел/Дурасович вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Генгел/Дурасович — Паттергилл/Стивенсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Генгел/Дурасович и Паттергилл/Стивенсон.



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