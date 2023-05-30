Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.05.23)

Прогноз Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха (31.05.2023), ставки и коэффициенты

Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха (31-го мая), ставки и коэффициенты

31-го мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эс Де Праджвал Дев , а противостоять в этом поединке будет Нитин Кумар Синха.



Эс Де Праджвал Дев сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 31-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Нитин Кумар Синха. По Москве данный поединок начнется в 17:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Нитин Кумар Синха, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 31-го мая откроет его противостояние Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нитин Кумар Синха может гордиться семью победами, а вот Эс Де Праджвал Дев имеет только пять выигранных встреч.

Эс Де Праджвал Дев

Эс Де Праджвал Дев, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Эс Де Праджвал Дев может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Эс Де Праджвал Дев входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Эс Де Праджвал Дев еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Эс Де Праджвал Дев сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Нитин Кумар Синха

На этом турнире Нитин Кумар Синха играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Нитин Кумар Синха все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Нитин Кумар Синха не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Нитин Кумар Синха уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Нитин Кумар Синха на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Нитин Кумар Синха пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.05.23)

Эс Де Праджвал Дев

Несмотря на внушительный возраст, Эс Де Праджвал Дев демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Эс Де Праджвал Дев гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Эс Де Праджвал Дев обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Эс Де Праджвал Дев снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Эс Де Праджвал Дев может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Нитин Кумар Синха

В этом сезоне Нитин Кумар Синха не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Нитин Кумар Синха сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Нитин Кумар Синха допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Нитин Кумар Синха допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Нитин Кумар Синха демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха: снова ждем результативной игры

Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эс Де Праджвал Дев имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нитин Кумар Синха хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эс Де Праджвал Дев. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нитин Кумар Синха умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эс Де Праджвал Дев довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нитин Кумар Синха вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эс Де Праджвал Дев.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эс Де Праджвал Дев — Нитин Кумар Синха. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эс Де Праджвал Дев и Нитин Кумар Синха.



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