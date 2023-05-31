Прогноз на бой Стив Клаггетт (Кан) — Альберто Мачадо (П-Рик) 02-го июня 2023 года

«Стив Клаггетт (Кан)» – «Альберто Мачадо (П-Рик)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Стив Клаггетт (Кан) проведет 02-го июня 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Альберто Мачадо (П-Рик). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Стив Клаггетт (Кан) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02-го июня 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Альберто Мачадо (П-Рик), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стив Клаггетт (Кан) — Альберто Мачадо (П-Рик):

победа Стив Клаггетт (Кан) – 1.45, ничья – 17, победа Альберто Мачадо (П-Рик) – 2.765

Прогноз на матч Стив Клаггетт (Кан) – Альберто Мачадо (П-Рик) Бои, титульный бой, 02-го июня 2023 года :

Так как Стив Клаггетт (Кан) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.45. В то же время Альберто Мачадо (П-Рик) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.765.

История личных встреч

В профессиональной карьере Стив Клаггетт (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Стив Клаггетт (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Стив Клаггетт (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Стив Клаггетт (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Стив Клаггетт (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Стив Клаггетт (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Альберто Мачадо (П-Рик) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Альберто Мачадо (П-Рик) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Альберто Мачадо (П-Рик) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Альберто Мачадо (П-Рик) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Альберто Мачадо (П-Рик) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Стив Клаггетт (Кан) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Стив Клаггетт (Кан) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Стив Клаггетт (Кан) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Стив Клаггетт (Кан) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Стив Клаггетт (Кан) валится с ног. К тому же, Стив Клаггетт (Кан) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Стив Клаггетт (Кан) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Альберто Мачадо (П-Рик) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Альберто Мачадо (П-Рик) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Альберто Мачадо (П-Рик) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Альберто Мачадо (П-Рик) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Альберто Мачадо (П-Рик) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Альберто Мачадо (П-Рик) должен задуматься о своей обороне.

Стив Клаггетт (Кан) – Альберто Мачадо (П-Рик) 02.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Стив Клаггетт (Кан) и Альберто Мачадо (П-Рик). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Стив Клаггетт (Кан) и Альберто Мачадо (П-Рик) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Стив Клаггетт (Кан) и Альберто Мачадо (П-Рик). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Стив Клаггетт (Кан) и Альберто Мачадо (П-Рик) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Стив Клаггетт (Кан) и Альберто Мачадо (П-Рик) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Стив Клаггетт (Кан) легко справится с таким соперником, как Альберто Мачадо (П-Рик). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Стив Клаггетт (Кан) — Альберто Мачадо (П-Рик) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Альберто Мачадо (П-Рик) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Стив Клаггетт (Кан)

Как бы Стив Клаггетт (Кан) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Стив Клаггетт (Кан) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Стив Клаггетт (Кан) дрался на ринге только с представителями своей страны. Стив Клаггетт (Кан) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Стив Клаггетт (Кан) совершенно не работает над собственной защитой.

Альберто Мачадо (П-Рик)

Прошлый бой Альберто Мачадо (П-Рик) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Альберто Мачадо (П-Рик) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Альберто Мачадо (П-Рик) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Альберто Мачадо (П-Рик) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Стив Клаггетт (Кан) — Альберто Мачадо (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го июня 2023 года

Так как Стив Клаггетт (Кан) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Альберто Мачадо (П-Рик).

Статистика и личные встречи

Стив Клаггетт (Кан) сейчас находится на пике формы, так что Альберто Мачадо (П-Рик) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Стив Клаггетт (Кан).

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