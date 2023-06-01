Прогноз Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон (01-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон. Прогноз, ставки на матч (01.06.23)

01-го июня 2023 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бекрофт/Фергюсон , а противостоять в этом поединке будет Самрей/Чароенфон.



В 09:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 01-го июня 2023 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01-го июня 2023 года откроет его противостояние Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:00 по МСК, то есть до начала игры. Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Самрей/Чароенфон может гордиться семью победами, а вот Бекрофт/Фергюсон имеет только пять выигранных встреч.

Бекрофт/Фергюсон

Пока Бекрофт/Фергюсон не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Бекрофт/Фергюсон находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Бекрофт/Фергюсон будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Бекрофт/Фергюсон довольно неплохо играет на данном покрытии.



Самрей/Чароенфон

Нынешняя форма, которую демонстрирует Самрей/Чароенфон еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Самрей/Чароенфон постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Самрей/Чароенфон пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Самрей/Чароенфон не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Самрей/Чароенфон не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Бекрофт/Фергюсон» — «Самрей/Чароенфон»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон 01-го июня 2023 года

Бекрофт/Фергюсон

На данном турнире Бекрофт/Фергюсон выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бекрофт/Фергюсон выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бекрофт/Фергюсон допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бекрофт/Фергюсон особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бекрофт/Фергюсон, это умение играть на травяных кортах.

Самрей/Чароенфон

На этом турнире Самрей/Чароенфон играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Самрей/Чароенфон надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Самрей/Чароенфон находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Самрей/Чароенфон считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бекрофт/Фергюсон и Самрей/Чароенфон уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бекрофт/Фергюсон — Самрей/Чароенфон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

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