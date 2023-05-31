Прогноз на бой Олег Оленичев (Рос) — Михаил Мохнаткин (Рос) 02-го июня

«Олег Оленичев (Рос)» – «Михаил Мохнаткин (Рос)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Олег Оленичев (Рос) — Михаил Мохнаткин (Рос) на 02-го июня, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

В 23:00 по московскому времени Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02-го июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Олег Оленичев (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Олег Оленичев (Рос) — Михаил Мохнаткин (Рос):

победа Олег Оленичев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Михаил Мохнаткин (Рос) – 0

Прогноз на матч Олег Оленичев (Рос) – Михаил Мохнаткин (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Олег Оленичев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Михаил Мохнаткин (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Олег Оленичев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Олег Оленичев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Олег Оленичев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Олег Оленичев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Олег Оленичев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Олег Оленичев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Олег Оленичев (Рос) может и не устоять на ногах.

Михаил Мохнаткин (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Михаил Мохнаткин (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Михаил Мохнаткин (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Михаил Мохнаткин (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Михаил Мохнаткин (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Олег Оленичев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Олег Оленичев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Олег Оленичев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Олег Оленичев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Олег Оленичев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Олег Оленичев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Михаил Мохнаткин (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Михаил Мохнаткин (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Михаил Мохнаткин (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Михаил Мохнаткин (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Олег Оленичев (Рос) – Михаил Мохнаткин (Рос) 02.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Олег Оленичев (Рос) будет намного сильнее, чем Михаил Мохнаткин (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Олег Оленичев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Михаил Мохнаткин (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Олег Оленичев (Рос)

Хотя Олег Оленичев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Олег Оленичев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Олег Оленичев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Олег Оленичев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Олег Оленичев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Михаил Мохнаткин (Рос)

Уже несколько лет Михаил Мохнаткин (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Михаил Мохнаткин (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Михаил Мохнаткин (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Олег Оленичев (Рос) — Михаил Мохнаткин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го июня

В настоящее время Олег Оленичев (Рос) и Михаил Мохнаткин (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Олег Оленичев (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Олег Оленичев (Рос) — Михаил Мохнаткин (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Михаил Мохнаткин (Рос) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat4-922959-selfoss-trottur-prognoz-professionala-01-06-23/

http://evolvegame.ru/cat0-662680-italian-wolves-japanese-samurai-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-mirovaya-lyubitelskaya-liga-01-06-23/