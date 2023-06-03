Прогноз на бой Дэймон Уилсон (США) — Джон де Хесус (США) 03 июня

«Дэймон Уилсон (США)» – «Джон де Хесус (США)». 03.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03-го июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дэймон Уилсон (США) — Джон де Хесус (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дэймон Уилсон (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дэймон Уилсон (США) — Джон де Хесус (США) пройдет 03-го июня, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дэймон Уилсон (США) имеет две победы нокаутом, а Джон де Хесус (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэймон Уилсон (США) — Джон де Хесус (США):

победа Дэймон Уилсон (США) – 2.04, ничья – 50, победа Джон де Хесус (США) – 1.75

Прогноз на матч Дэймон Уилсон (США) – Джон де Хесус (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го июня :

Так как Дэймон Уилсон (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.04. В то же время Джон де Хесус (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.75.

История личных встреч

На данный момент Дэймон Уилсон (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дэймон Уилсон (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дэймон Уилсон (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дэймон Уилсон (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Джон де Хесус (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джон де Хесус (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джон де Хесус (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джон де Хесус (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джон де Хесус (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Дэймон Уилсон (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Дэймон Уилсон (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Дэймон Уилсон (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Дэймон Уилсон (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Дэймон Уилсон (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Джон де Хесус (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джон де Хесус (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джон де Хесус (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джон де Хесус (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джон де Хесус (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джон де Хесус (США) должен задуматься о своей обороне.

Дэймон Уилсон (США) – Джон де Хесус (США) 03.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Дэймон Уилсон (США) и Джон де Хесус (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дэймон Уилсон (США) и Джон де Хесус (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дэймон Уилсон (США) и Джон де Хесус (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дэймон Уилсон (США) и Джон де Хесус (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дэймон Уилсон (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дэймон Уилсон (США) и Джон де Хесус (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джон де Хесус (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дэймон Уилсон (США)

На самом деле Дэймон Уилсон (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Дэймон Уилсон (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Дэймон Уилсон (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Дэймон Уилсон (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Дэймон Уилсон (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джон де Хесус (США)

В данный момент Джон де Хесус (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джон де Хесус (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джон де Хесус (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джон де Хесус (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Дэймон Уилсон (США) — Джон де Хесус (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го июня

На титульный бой Дэймон Уилсон (США) — Джон де Хесус (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Дэймон Уилсон (США) сейчас находится на пике формы, так что Джон де Хесус (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Дэймон Уилсон (США).

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