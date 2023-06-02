Прогноз на бой Жуан Пуэрта (США) — Михаил Сырбу (Рос) 02-го июня 2023 года

«Жуан Пуэрта (США)» – «Михаил Сырбу (Рос)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02-го июня должен состояться бой Жуан Пуэрта (США) — Михаил Сырбу (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Жуан Пуэрта (США) и Михаил Сырбу (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Жуан Пуэрта (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02-го июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Михаил Сырбу (Рос), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жуан Пуэрта (США) — Михаил Сырбу (Рос):

победа Жуан Пуэрта (США) – 0, ничья – 0, победа Михаил Сырбу (Рос) – 0

Прогноз на матч Жуан Пуэрта (США) – Михаил Сырбу (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го июня :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Жуан Пуэрта (США) не очень выгодно, а вот Михаил Сырбу (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Жуан Пуэрта (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Жуан Пуэрта (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Жуан Пуэрта (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Жуан Пуэрта (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Михаил Сырбу (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Михаил Сырбу (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Михаил Сырбу (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Михаил Сырбу (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Михаил Сырбу (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Жуан Пуэрта (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Жуан Пуэрта (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Жуан Пуэрта (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Жуан Пуэрта (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Михаил Сырбу (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Михаил Сырбу (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Михаил Сырбу (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Михаил Сырбу (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Жуан Пуэрта (США) – Михаил Сырбу (Рос) 02.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Жуан Пуэрта (США) и Михаил Сырбу (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Жуан Пуэрта (США) и Михаил Сырбу (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Жуан Пуэрта (США) и Михаил Сырбу (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Жуан Пуэрта (США) и Михаил Сырбу (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Жуан Пуэрта (США) и Михаил Сырбу (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Жуан Пуэрта (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Жуан Пуэрта (США) и Михаил Сырбу (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Михаил Сырбу (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Жуан Пуэрта (США)

Жуан Пуэрта (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Жуан Пуэрта (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Жуан Пуэрта (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Жуан Пуэрта (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Жуан Пуэрта (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Михаил Сырбу (Рос)

Никаких высот Михаил Сырбу (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Михаил Сырбу (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Михаил Сырбу (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Михаил Сырбу (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Жуан Пуэрта (США) — Михаил Сырбу (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го июня

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Жуан Пуэрта (США) — Михаил Сырбу (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Жуан Пуэрта (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Жуан Пуэрта (США) — Михаил Сырбу (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жуан Пуэрта (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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