Прогноз на бой Джозеф Хикс (США) — Антонио Тодд (США) 04 июня

«Джозеф Хикс (США)» – «Антонио Тодд (США)». 04.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04 июня состоится интересный поединок Джозеф Хикс (США) — Антонио Тодд (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 04 июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джозеф Хикс (США) — Антонио Тодд (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джозеф Хикс (США) — Антонио Тодд (США):

победа Джозеф Хикс (США) – 0, ничья – 0, победа Антонио Тодд (США) – 0

Прогноз на матч Джозеф Хикс (США) – Антонио Тодд (США) Бои, титульный бой, 04 июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джозеф Хикс (США) станет победителем боя. Если выиграет Антонио Тодд (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Джозеф Хикс (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джозеф Хикс (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джозеф Хикс (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джозеф Хикс (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джозеф Хикс (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джозеф Хикс (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джозеф Хикс (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Антонио Тодд (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Антонио Тодд (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Антонио Тодд (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Антонио Тодд (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Антонио Тодд (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Джозеф Хикс (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джозеф Хикс (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джозеф Хикс (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джозеф Хикс (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джозеф Хикс (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джозеф Хикс (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Антонио Тодд (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Антонио Тодд (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Антонио Тодд (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Антонио Тодд (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Антонио Тодд (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Антонио Тодд (США) должен задуматься о своей обороне.

Джозеф Хикс (США) – Антонио Тодд (США) 04.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джозеф Хикс (США) и Антонио Тодд (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джозеф Хикс (США) и Антонио Тодд (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джозеф Хикс (США) и Антонио Тодд (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джозеф Хикс (США) и Антонио Тодд (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джозеф Хикс (США) и Антонио Тодд (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джозеф Хикс (США) и Антонио Тодд (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джозеф Хикс (США) выиграет бой.

На чемпионский бой Джозеф Хикс (США) — Антонио Тодд (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Антонио Тодд (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джозеф Хикс (США)

Свою самую выдающуюся победу Джозеф Хикс (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джозеф Хикс (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джозеф Хикс (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джозеф Хикс (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джозеф Хикс (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Антонио Тодд (США)

Последний раз Антонио Тодд (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Антонио Тодд (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Антонио Тодд (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Антонио Тодд (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Антонио Тодд (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Антонио Тодд (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джозеф Хикс (США) — Антонио Тодд (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 04 июня

Несмотря на то, что Джозеф Хикс (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Антонио Тодд (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джозеф Хикс (США) будет намного сильнее, чем Антонио Тодд (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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