Прогноз Аделаида — Кэрнс Тайпанс (08-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аделаида — Кэрнс Тайпанс 08 февраля

Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы

Более 18000 прогнозов каждый день Присоединяйся и выигрывай

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аделаида — Кэрнс Тайпанс:

Аделаида

В 12:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Аделаида и Кэрнс Тайпанс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 08 февраля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Аделаида проводит на своей площадке, и 08 февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Кэрнс Тайпанс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 12:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Аделаида, а один раз сильнее были игроки БК Кэрнс Тайпанс.Баскетбольный клуб Аделаида в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Аделаида проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.

Сомневаешься в таком исходе? Участвуй в любом из четырёх конкурсов прогнозов с общим призовым фондом в 250 000 рублей, основной - уже стартовал Участвовать

Кэрнс Тайпанс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Кэрнс Тайпанс травмированы только игроки глубокого резерва.

Чемпионат Австралии, Аделаида — Кэрнс Тайпанс

Более 18000 прогнозов в твоем телефоне Скачать приложение

Прогноз и ставка на матч Аделаида — Кэрнс Тайпанс 08 февраля

Аделаида

Кэрнс Тайпанс

Растопи лед с Дашей Мироновой Делай ставки на хоккей с экспертом Ставка ТВ - Дарьей Мироновой. Более 6000 верных прогнозов. Участвовать

Сегодня матч Аделаида — Кэрнс Тайпанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Аделаида - Кэрнс Тайпанс: гости способны удивить фаворита

СЕГОДНЯ МАТЧ Аделаида - Кэрнс Тайпанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Аделаида наконец-то возвращаются домой, а 08 февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Кэрнс Тайпанс. На площадке игроки обеих команд появятся в 12:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.В последние годы Аделаида является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Аделаида еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.В прошлом матче баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кэрнс Тайпанс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.Стало известно, что баскетбольная встреча Аделаида - Кэрнс Тайпанс пройдет 08 февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 12:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.В этом сезоне у баскетбольного клуба Аделаида подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Аделаида и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Аделаида еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Аделаида сыграет в конкретном матче. Недавно у баскетбольного клуба Кэрнс Тайпанс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Кэрнс Тайпанс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.Долгое время баскетбольный клуб Аделаида лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Аделаида гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Аделаида все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды. В данный момент баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Кэрнс Тайпанс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

http://evolvegame.ru/cat2-238342-sofya-lansere-irina-hromach%d1%91va-prognoz-professionala-na-match-07-02-20/