Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж (06-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж 06.06.2023

06.06.2023 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оунмуанг/Тонгкум , а противостоять в этом поединке будет Чанта/Чипчандедж.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж можно будет вплоть до 08:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 06.06.2023. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж:

06.06.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 08:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Чанта/Чипчандедж, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Чанта/Чипчандедж выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Оунмуанг/Тонгкум

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Оунмуанг/Тонгкум находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Оунмуанг/Тонгкум является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Оунмуанг/Тонгкум умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Оунмуанг/Тонгкум обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Оунмуанг/Тонгкум может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Чанта/Чипчандедж

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Чанта/Чипчандедж на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Чанта/Чипчандедж демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Чанта/Чипчандедж имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Чанта/Чипчандедж намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Чанта/Чипчандедж не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Чанта/Чипчандедж будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Чанта/Чипчандедж и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Чанта/Чипчандедж умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Оунмуанг/Тонгкум» — «Чанта/Чипчандедж»: прогноз автора

Длительное время Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж 06.06.2023

Оунмуанг/Тонгкум

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Оунмуанг/Тонгкум, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Оунмуанг/Тонгкум уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Оунмуанг/Тонгкум старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Оунмуанг/Тонгкум, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Оунмуанг/Тонгкум не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Оунмуанг/Тонгкум все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Оунмуанг/Тонгкум точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Чанта/Чипчандедж

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Чанта/Чипчандедж все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Чанта/Чипчандедж сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Чанта/Чипчандедж все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Чанта/Чипчандедж предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Чанта/Чипчандедж относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Чанта/Чипчандедж проводит второй или третий матч. А вот Оунмуанг/Тонгкум как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Оунмуанг/Тонгкум, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Оунмуанг/Тонгкум без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Оунмуанг/Тонгкум вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оунмуанг/Тонгкум — Чанта/Чипчандедж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Оунмуанг/Тонгкум и Чанта/Чипчандедж.



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