Прогноз Меган МакКрэй — Аспен Шуман (07-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Меган МакКрэй — Аспен Шуман. Прогноз, ставки на матч (07.06.23)

07-го июня 2023 года в 22:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Меган МакКрэй , а противостоять в этом поединке будет Аспен Шуман.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07-го июня 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Меган МакКрэй — Аспен Шуман. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 22:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Меган МакКрэй, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Меган МакКрэй — Аспен Шуман:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07-го июня 2023 года откроет его противостояние Меган МакКрэй — Аспен Шуман. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:05 по МСК, то есть до начала игры. Меган МакКрэй и Аспен Шуман отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Аспен Шуман может гордиться семью победами, а вот Меган МакКрэй имеет только пять выигранных встреч.

Меган МакКрэй

Меган МакКрэй отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Меган МакКрэй проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Меган МакКрэй проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Меган МакКрэй играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Меган МакКрэй больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Аспен Шуман

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Аспен Шуман в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Аспен Шуман уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Аспен Шуман уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Аспен Шуман обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Меган МакКрэй — Аспен Шуман

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Меган МакКрэй и Аспен Шуман. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Меган МакКрэй — Аспен Шуман (07-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Меган МакКрэй

Несмотря на внушительный возраст, Меган МакКрэй демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Меган МакКрэй гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Меган МакКрэй обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Меган МакКрэй снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Меган МакКрэй может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Аспен Шуман

На этом турнире Аспен Шуман играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аспен Шуман какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аспен Шуман уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аспен Шуман много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аспен Шуман сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аспен Шуман не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Меган МакКрэй — Аспен Шуман Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Меган МакКрэй и Аспен Шуман начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Меган МакКрэй и Аспен Шуман показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Меган МакКрэй и Аспен Шуман провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Меган МакКрэй и Аспен Шуман действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Меган МакКрэй — Аспен Шуман: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Меган МакКрэй имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Меган МакКрэй и Аспен Шуман отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аспен Шуман в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Меган МакКрэй превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аспен Шуман сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Меган МакКрэй гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Меган МакКрэй — Аспен Шуман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Меган МакКрэй и Аспен Шуман букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Меган МакКрэй и Аспен Шуман проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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