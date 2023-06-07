Прогноз на бой Мовлид Хайбулаев (Рос) — Тайлер Даймонд (США) 09-го июня

«Мовлид Хайбулаев (Рос)» – «Тайлер Даймонд (США)». 09.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мовлид Хайбулаев (Рос) проведет 09.06.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тайлер Даймонд (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мовлид Хайбулаев (Рос) — Тайлер Даймонд (США) пройдет 09.06.2023, и можно не сомневаться, что в 06:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мовлид Хайбулаев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Тайлер Даймонд (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мовлид Хайбулаев (Рос) — Тайлер Даймонд (США):

победа Мовлид Хайбулаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Тайлер Даймонд (США) – 0

Прогноз на матч Мовлид Хайбулаев (Рос) – Тайлер Даймонд (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Мовлид Хайбулаев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тайлер Даймонд (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Мовлид Хайбулаев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мовлид Хайбулаев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мовлид Хайбулаев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мовлид Хайбулаев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мовлид Хайбулаев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мовлид Хайбулаев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мовлид Хайбулаев (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Тайлер Даймонд (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тайлер Даймонд (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тайлер Даймонд (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тайлер Даймонд (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тайлер Даймонд (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Мовлид Хайбулаев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мовлид Хайбулаев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мовлид Хайбулаев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мовлид Хайбулаев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Тайлер Даймонд (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Тайлер Даймонд (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Тайлер Даймонд (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Тайлер Даймонд (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Тайлер Даймонд (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мовлид Хайбулаев (Рос) – Тайлер Даймонд (США) 09.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мовлид Хайбулаев (Рос) и Тайлер Даймонд (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мовлид Хайбулаев (Рос) и Тайлер Даймонд (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мовлид Хайбулаев (Рос) и Тайлер Даймонд (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мовлид Хайбулаев (Рос) и Тайлер Даймонд (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мовлид Хайбулаев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Тайлер Даймонд (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мовлид Хайбулаев (Рос).

На чемпионский бой Мовлид Хайбулаев (Рос) — Тайлер Даймонд (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Тайлер Даймонд (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мовлид Хайбулаев (Рос)

Хотя Мовлид Хайбулаев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мовлид Хайбулаев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мовлид Хайбулаев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мовлид Хайбулаев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мовлид Хайбулаев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тайлер Даймонд (США)

Последний раз Тайлер Даймонд (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Тайлер Даймонд (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Тайлер Даймонд (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Тайлер Даймонд (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Тайлер Даймонд (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Тайлер Даймонд (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мовлид Хайбулаев (Рос) — Тайлер Даймонд (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.06.2023

В этом поединке Мовлид Хайбулаев (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тайлер Даймонд (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мовлид Хайбулаев (Рос) и Тайлер Даймонд (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мовлид Хайбулаев (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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