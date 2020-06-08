Анастасия Тихонова — Моюка Учижима. Прогноз, ставки на матч(08.06.23)

Прогноз Анастасия Тихонова — Моюка Учижима (08.06.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анастасия Тихонова — Моюка Учижима 08-го июня

08-го июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анастасия Тихонова , а противостоять в этом поединке будет Моюка Учижима.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08-го июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Анастасия Тихонова — Моюка Учижима. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Анастасия Тихонова, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Анастасия Тихонова — Моюка Учижима. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Анастасия Тихонова имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08-го июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Моюка Учижима. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Анастасия Тихонова имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Анастасия Тихонова

В этом сезоне Анастасия Тихонова имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Анастасия Тихонова может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Анастасия Тихонова еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Моюка Учижима

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Моюка Учижима на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Моюка Учижима демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Моюка Учижима имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Моюка Учижима намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Моюка Учижима не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Моюка Учижима будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Моюка Учижима и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Моюка Учижима умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Анастасия Тихонова» — «Моюка Учижима»: прогноз автора

Длительное время Анастасия Тихонова и Моюка Учижима не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Анастасия Тихонова и Моюка Учижима. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Анастасия Тихонова — Моюка Учижима. Прогноз, ставки на матч(08.06.23)

Анастасия Тихонова

Несмотря на внушительный возраст, Анастасия Тихонова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Анастасия Тихонова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Анастасия Тихонова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Анастасия Тихонова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Анастасия Тихонова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Моюка Учижима

На этом турнире Моюка Учижима играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Моюка Учижима какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Моюка Учижима уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Моюка Учижима много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Моюка Учижима сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Моюка Учижима не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Анастасия Тихонова — Моюка Учижима Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Анастасия Тихонова и Моюка Учижима. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Анастасия Тихонова — Моюка Учижима: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Анастасия Тихонова и Моюка Учижима, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Анастасия Тихонова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Моюка Учижима имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Анастасия Тихонова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Анастасия Тихонова и Моюка Учижима на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Тихонова — Моюка Учижима. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Анастасия Тихонова и Моюка Учижима букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Анастасия Тихонова и Моюка Учижима проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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