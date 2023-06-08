Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди (08-го июня), ставки и коэффициенты

Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди (08.06.2023), ставки и коэффициенты

08.06.2023 в 15:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мичич/Станкович , а противостоять в этом поединке будет Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди.



Мичич/Станкович сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 08.06.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди. По Москве данный поединок начнется в 15:35. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08.06.2023 встречаются Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди. Начало поединка запланировано на 15:35 по МСК. Мичич/Станкович является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Мичич/Станкович

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мичич/Станкович продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мичич/Станкович в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мичич/Станкович сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мичич/Станкович немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди 08.06.2023

Мичич/Станкович

Мичич/Станкович не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мичич/Станкович любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мичич/Станкович умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мичич/Станкович не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мичич/Станкович умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди

В этом сезоне Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мичич/Станкович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мичич/Станкович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мичич/Станкович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мичич/Станкович — Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мичич/Станкович и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мичич/Станкович, и Мауер Ауф Дер Хеиде/Сакеллариди будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-667578-hocui-yinli-prognoz-professionala-na-match-08-06-23/