Прогноз на бой Ксавьер Нэш (Кан) — Ахилл Эстремадура (Кан) 10-го июня

«Ксавьер Нэш (Кан)» – «Ахилл Эстремадура (Кан)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ксавьер Нэш (Кан) проведет 10.06.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ахилл Эстремадура (Кан). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 10.06.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ксавьер Нэш (Кан) — Ахилл Эстремадура (Кан). Это будет продолжаться вплоть до 06:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ксавьер Нэш (Кан) — Ахилл Эстремадура (Кан):

победа Ксавьер Нэш (Кан) – 2.66, ничья – 53, победа Ахилл Эстремадура (Кан) – 1.47

Прогноз на матч Ксавьер Нэш (Кан) – Ахилл Эстремадура (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Ксавьер Нэш (Кан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.66. А котировка на то, что Ахилл Эстремадура (Кан) будет сильнее повысилась до 1.47.

История личных встреч

В свои 32 года Ксавьер Нэш (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ксавьер Нэш (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ксавьер Нэш (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ксавьер Нэш (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ксавьер Нэш (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ахилл Эстремадура (Кан) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ахилл Эстремадура (Кан) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ахилл Эстремадура (Кан), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ахилл Эстремадура (Кан) должен быть в хорошей физической форме. Ахилл Эстремадура (Кан) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Ксавьер Нэш (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ксавьер Нэш (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ксавьер Нэш (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ксавьер Нэш (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ксавьер Нэш (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Ахилл Эстремадура (Кан) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ахилл Эстремадура (Кан) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ахилл Эстремадура (Кан) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ахилл Эстремадура (Кан) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ахилл Эстремадура (Кан) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ахилл Эстремадура (Кан) должен задуматься о своей обороне.

Ксавьер Нэш (Кан) – Ахилл Эстремадура (Кан) 10.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Ксавьер Нэш (Кан) и Ахилл Эстремадура (Кан) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ксавьер Нэш (Кан) и Ахилл Эстремадура (Кан). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Ксавьер Нэш (Кан) и Ахилл Эстремадура (Кан) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ксавьер Нэш (Кан) и Ахилл Эстремадура (Кан) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ксавьер Нэш (Кан) и Ахилл Эстремадура (Кан) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ксавьер Нэш (Кан) — Ахилл Эстремадура (Кан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ксавьер Нэш (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ксавьер Нэш (Кан) — Ахилл Эстремадура (Кан) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ахилл Эстремадура (Кан).

Ксавьер Нэш (Кан)

Ксавьер Нэш (Кан) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Ксавьер Нэш (Кан) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Ксавьер Нэш (Кан) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Ксавьер Нэш (Кан) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Ксавьер Нэш (Кан) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Ахилл Эстремадура (Кан)

Прошлый бой Ахилл Эстремадура (Кан) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ахилл Эстремадура (Кан) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ахилл Эстремадура (Кан) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ахилл Эстремадура (Кан) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Ксавьер Нэш (Кан) — Ахилл Эстремадура (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10.06.2023

Вряд ли Ксавьер Нэш (Кан) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ахилл Эстремадура (Кан), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Ксавьер Нэш (Кан) легко справится с таким соперником, как Ахилл Эстремадура (Кан). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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