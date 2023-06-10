Прогноз на бой Джаред Ревель (Кан) — Бруно Сантос (Бра) 10-го июня 2023 года

«Джаред Ревель (Кан)» – «Бруно Сантос (Бра)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джаред Ревель (Кан) — Бруно Сантос (Бра). На ринге его участники появятся в 07:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джаред Ревель (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Джаред Ревель (Кан) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Бруно Сантос (Бра), так что вряд ли в 07:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаред Ревель (Кан) — Бруно Сантос (Бра):

победа Джаред Ревель (Кан) – 2.908, ничья – 59, победа Бруно Сантос (Бра) – 1.4

Прогноз на матч Джаред Ревель (Кан) – Бруно Сантос (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Джаред Ревель (Кан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.908. А котировка на то, что Бруно Сантос (Бра) будет сильнее повысилась до 1.4.

История личных встреч

Джаред Ревель (Кан) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джаред Ревель (Кан) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джаред Ревель (Кан) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джаред Ревель (Кан) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джаред Ревель (Кан) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джаред Ревель (Кан) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джаред Ревель (Кан) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Бруно Сантос (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бруно Сантос (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бруно Сантос (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бруно Сантос (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бруно Сантос (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Джаред Ревель (Кан) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джаред Ревель (Кан) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джаред Ревель (Кан) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джаред Ревель (Кан) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джаред Ревель (Кан) валится с ног. К тому же, Джаред Ревель (Кан) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джаред Ревель (Кан) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Бруно Сантос (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Бруно Сантос (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Бруно Сантос (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Бруно Сантос (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Бруно Сантос (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Бруно Сантос (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Бруно Сантос (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джаред Ревель (Кан) – Бруно Сантос (Бра) 10.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джаред Ревель (Кан) и Бруно Сантос (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джаред Ревель (Кан) и Бруно Сантос (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Джаред Ревель (Кан) и Бруно Сантос (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джаред Ревель (Кан) и Бруно Сантос (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джаред Ревель (Кан) и Бруно Сантос (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джаред Ревель (Кан) и Бруно Сантос (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Джаред Ревель (Кан) — Бруно Сантос (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Бруно Сантос (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джаред Ревель (Кан)

Так как Джаред Ревель (Кан) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джаред Ревель (Кан) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джаред Ревель (Кан) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джаред Ревель (Кан) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Бруно Сантос (Бра)

Уже несколько лет Бруно Сантос (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Бруно Сантос (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Бруно Сантос (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джаред Ревель (Кан) — Бруно Сантос (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 июня

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джаред Ревель (Кан) — Бруно Сантос (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Джаред Ревель (Кан), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Джаред Ревель (Кан) сейчас находится на пике формы, так что Бруно Сантос (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джаред Ревель (Кан).

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