Прогноз на бой Чивон Кларк (Вел) — Дэвид Джеймисон (Шот) 10-го июня 2023 года

«Чивон Кларк (Вел)» – «Дэвид Джеймисон (Шот)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Чивон Кларк (Вел) проведет 10 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дэвид Джеймисон (Шот). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 10 июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Чивон Кларк (Вел) — Дэвид Джеймисон (Шот). Это будет продолжаться вплоть до 22:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чивон Кларк (Вел) — Дэвид Джеймисон (Шот):

победа Чивон Кларк (Вел) – 1.07, ничья – 21, победа Дэвид Джеймисон (Шот) – 9.6

Прогноз на матч Чивон Кларк (Вел) – Дэвид Джеймисон (Шот) Бои, титульный бой, 10 июня :

Букмекерские конторы на бой Чивон Кларк (Вел) — Дэвид Джеймисон (Шот) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.07 и 9.6.

История личных встреч

В свои 32 года Чивон Кларк (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Чивон Кларк (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Чивон Кларк (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Чивон Кларк (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Чивон Кларк (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Дэвид Джеймисон (Шот) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дэвид Джеймисон (Шот) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дэвид Джеймисон (Шот) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дэвид Джеймисон (Шот) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дэвид Джеймисон (Шот) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Чивон Кларк (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Чивон Кларк (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Чивон Кларк (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Чивон Кларк (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Чивон Кларк (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Дэвид Джеймисон (Шот) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Дэвид Джеймисон (Шот) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Дэвид Джеймисон (Шот) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Дэвид Джеймисон (Шот) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Дэвид Джеймисон (Шот) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Дэвид Джеймисон (Шот) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Дэвид Джеймисон (Шот) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Чивон Кларк (Вел) – Дэвид Джеймисон (Шот) 10.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Чивон Кларк (Вел) и Дэвид Джеймисон (Шот) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чивон Кларк (Вел) и Дэвид Джеймисон (Шот). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Чивон Кларк (Вел) и Дэвид Джеймисон (Шот). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Чивон Кларк (Вел) и Дэвид Джеймисон (Шот) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Чивон Кларк (Вел) и Дэвид Джеймисон (Шот) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Чивон Кларк (Вел) — Дэвид Джеймисон (Шот) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Дэвид Джеймисон (Шот) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Чивон Кларк (Вел) в данный момент сильнее, нежели Дэвид Джеймисон (Шот), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Чивон Кларк (Вел)

В своей профессиональной карьере Чивон Кларк (Вел) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Чивон Кларк (Вел) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Чивон Кларк (Вел) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Чивон Кларк (Вел) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Чивон Кларк (Вел) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Дэвид Джеймисон (Шот)

На данный момент Дэвид Джеймисон (Шот) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Дэвид Джеймисон (Шот) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Дэвид Джеймисон (Шот) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Дэвид Джеймисон (Шот) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Дэвид Джеймисон (Шот) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Чивон Кларк (Вел) — Дэвид Джеймисон (Шот). Прогноз и ставки на матч. Бои 10 июня

Несмотря на то, что Чивон Кларк (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Дэвид Джеймисон (Шот) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Чивон Кларк (Вел) и Дэвид Джеймисон (Шот), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Чивон Кларк (Вел) выиграет бой.

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