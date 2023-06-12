Прогноз Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев (13-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев. Прогноз, ставки на матч. ITF (13.06.23)

13.06.2023 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Палапхом Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Эс Де Праджвал Дев.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев можно будет вплоть до 05:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 13.06.2023. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев:

13.06.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 05:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Эс Де Праджвал Дев, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Эс Де Праджвал Дев выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Палапхом Ковапитуктед

В этом сезоне Палапхом Ковапитуктед показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Палапхом Ковапитуктед сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Палапхом Ковапитуктед еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Палапхом Ковапитуктед обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Палапхом Ковапитуктед играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Палапхом Ковапитуктед любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Эс Де Праджвал Дев

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Эс Де Праджвал Дев в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Эс Де Праджвал Дев уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Эс Де Праджвал Дев уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Эс Де Праджвал Дев обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев впервые будут встречаться между собой. Если Палапхом Ковапитуктед уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Эс Де Праджвал Дев пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Палапхом Ковапитуктед демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Палапхом Ковапитуктед – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев 13.06.2023

Палапхом Ковапитуктед

В этом сезоне Палапхом Ковапитуктед демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Палапхом Ковапитуктед уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Палапхом Ковапитуктед любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Палапхом Ковапитуктед часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Палапхом Ковапитуктед умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Эс Де Праджвал Дев

Этот сезон Эс Де Праджвал Дев проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Эс Де Праджвал Дев снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Эс Де Праджвал Дев слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Эс Де Праджвал Дев допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев: ставим на двойные ошибки

Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Палапхом Ковапитуктед имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эс Де Праджвал Дев хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Палапхом Ковапитуктед. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эс Де Праджвал Дев умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Палапхом Ковапитуктед довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эс Де Праджвал Дев вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Палапхом Ковапитуктед.

СЕГОДНЯ МАТЧ Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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