Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.06.23)

Прогноз Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова (13.06.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова 13-го июня 2023 года

13-го июня 2023 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Винаградава/Сверчинская , а противостоять в этом поединке будет Аватанео/Жумажанова.



Теннисное противостояние Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова пройдет 13-го июня 2023 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:30 по московскому времени. Хотя Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Аватанео/Жумажанова.



Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

13-го июня 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Аватанео/Жумажанова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Аватанео/Жумажанова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Винаградава/Сверчинская

В этом сезоне Винаградава/Сверчинская показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Винаградава/Сверчинская играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Винаградава/Сверчинская умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Винаградава/Сверчинская и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Винаградава/Сверчинская будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Винаградава/Сверчинская чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Аватанео/Жумажанова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аватанео/Жумажановав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аватанео/Жумажанова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аватанео/Жумажанова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аватанео/Жумажанова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аватанео/Жумажанова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Винаградава/Сверчинская» — «Аватанео/Жумажанова»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.06.23)

Винаградава/Сверчинская

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Винаградава/Сверчинская, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Винаградава/Сверчинская уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Винаградава/Сверчинская старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Винаградава/Сверчинская, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Винаградава/Сверчинская не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Винаградава/Сверчинская все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Винаградава/Сверчинская точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аватанео/Жумажанова

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Аватанео/Жумажанова хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Аватанео/Жумажанова никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Аватанео/Жумажанова сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Аватанео/Жумажанова всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Винаградава/Сверчинская имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аватанео/Жумажанова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Винаградава/Сверчинская. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аватанео/Жумажанова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Винаградава/Сверчинская довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аватанео/Жумажанова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Винаградава/Сверчинская.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винаградава/Сверчинская — Аватанео/Жумажанова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Винаградава/Сверчинская и Аватанео/Жумажанова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Винаградава/Сверчинская, и Аватанео/Жумажанова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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