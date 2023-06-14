Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса. Прогноз, ставки на матч(14.06.23)

Прогноз Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса (14.06.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса 14.06.2023

14.06.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Артур Букуйе , а противостоять в этом поединке будет Джоан Торрес Эспиноса.



Теннисное противостояние Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса пройдет 14.06.2023, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:00 по московскому времени. Хотя Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Джоан Торрес Эспиноса.



Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса запланирован организаторами турнира на 14.06.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Артур Букуйе имеет три победы при одном поражении.

Артур Букуйе

В большинстве своих выигранных поединков Артур Букуйе берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Артур Букуйе с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Артур Букуйе сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Артур Букуйе также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Джоан Торрес Эспиноса

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джоан Торрес Эспиноса на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джоан Торрес Эспиноса демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джоан Торрес Эспиноса имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джоан Торрес Эспиноса намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джоан Торрес Эспиноса не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джоан Торрес Эспиноса будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джоан Торрес Эспиноса и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джоан Торрес Эспиноса умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса. Прогноз, ставки на матч(14.06.23)

Артур Букуйе

На данном турнире Артур Букуйе выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Артур Букуйе выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Артур Букуйе допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Артур Букуйе особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Артур Букуйе, это умение играть на травяных кортах.

Джоан Торрес Эспиноса

Этот сезон Джоан Торрес Эспиноса проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Джоан Торрес Эспиноса снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Джоан Торрес Эспиноса слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Джоан Торрес Эспиноса допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса: соперники не будут долго запрягать

Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Артур Букуйе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джоан Торрес Эспиноса хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Артур Букуйе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джоан Торрес Эспиноса умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Артур Букуйе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джоан Торрес Эспиноса вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Артур Букуйе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Артур Букуйе — Джоан Торрес Эспиноса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Артур Букуйе и Джоан Торрес Эспиноса, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-671340-prognoz-na-match-zhenksiong-dong-zhu-mingdzhu-ot-eksperta-14-06-23/