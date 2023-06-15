Прогноз на бой Остин Вандерфорд (США) — Имамшафи Алиев (Рос) 17-го июня 2023 года

«Остин Вандерфорд (США)» – «Имамшафи Алиев (Рос)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Остин Вандерфорд (США) — Имамшафи Алиев (Рос) на 17.06.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Остин Вандерфорд (США) и Имамшафи Алиев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Стало известно, что именно 17.06.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Остин Вандерфорд (США) — Имамшафи Алиев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Остин Вандерфорд (США) — Имамшафи Алиев (Рос):

победа Остин Вандерфорд (США) – 0, ничья – 0, победа Имамшафи Алиев (Рос) – 0

Прогноз на матч Остин Вандерфорд (США) – Имамшафи Алиев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Остин Вандерфорд (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Имамшафи Алиев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Остин Вандерфорд (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Остин Вандерфорд (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Остин Вандерфорд (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Остин Вандерфорд (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Остин Вандерфорд (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Имамшафи Алиев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Имамшафи Алиев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Имамшафи Алиев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Имамшафи Алиев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Имамшафи Алиев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Остин Вандерфорд (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Остин Вандерфорд (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Остин Вандерфорд (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Остин Вандерфорд (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Остин Вандерфорд (США) валится с ног. К тому же, Остин Вандерфорд (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Остин Вандерфорд (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Имамшафи Алиев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Имамшафи Алиев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Имамшафи Алиев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Имамшафи Алиев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Имамшафи Алиев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Имамшафи Алиев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Имамшафи Алиев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Остин Вандерфорд (США) – Имамшафи Алиев (Рос) 17.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Остин Вандерфорд (США) и Имамшафи Алиев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Остин Вандерфорд (США) и Имамшафи Алиев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Остин Вандерфорд (США) — Имамшафи Алиев (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Остин Вандерфорд (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Остин Вандерфорд (США) — Имамшафи Алиев (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Имамшафи Алиев (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Остин Вандерфорд (США)

Остин Вандерфорд (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Остин Вандерфорд (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Остин Вандерфорд (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Остин Вандерфорд (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Остин Вандерфорд (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Имамшафи Алиев (Рос)

Никаких высот Имамшафи Алиев (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Имамшафи Алиев (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Имамшафи Алиев (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Имамшафи Алиев (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Остин Вандерфорд (США) — Имамшафи Алиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.06.2023

Вряд ли Остин Вандерфорд (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Имамшафи Алиев (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Остин Вандерфорд (США) легко справится с таким соперником, как Имамшафи Алиев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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