Прогноз на бой Джейр Фариас (Бра) — Элвис Батиста да Сильва (Бра) 17-го июня

«Джейр Фариас (Бра)» – «Элвис Батиста да Сильва (Бра)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джейр Фариас (Бра) проведет 17 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Элвис Батиста да Сильва (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джейр Фариас (Бра) — Элвис Батиста да Сильва (Бра) пройдет 17 июня, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джейр Фариас (Бра) имеет две победы нокаутом, а Элвис Батиста да Сильва (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейр Фариас (Бра) — Элвис Батиста да Сильва (Бра):

победа Джейр Фариас (Бра) – 0, ничья – 0, победа Элвис Батиста да Сильва (Бра) – 0

Прогноз на матч Джейр Фариас (Бра) – Элвис Батиста да Сильва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 июня :

Букмекерские конторы на бой Джейр Фариас (Бра) — Элвис Батиста да Сильва (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джейр Фариас (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джейр Фариас (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джейр Фариас (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джейр Фариас (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джейр Фариас (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джейр Фариас (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Элвис Батиста да Сильва (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Элвис Батиста да Сильва (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Элвис Батиста да Сильва (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Элвис Батиста да Сильва (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Элвис Батиста да Сильва (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Джейр Фариас (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джейр Фариас (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джейр Фариас (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джейр Фариас (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джейр Фариас (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Элвис Батиста да Сильва (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Элвис Батиста да Сильва (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Элвис Батиста да Сильва (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Элвис Батиста да Сильва (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Элвис Батиста да Сильва (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейр Фариас (Бра) – Элвис Батиста да Сильва (Бра) 17.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джейр Фариас (Бра) и Элвис Батиста да Сильва (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джейр Фариас (Бра) и Элвис Батиста да Сильва (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джейр Фариас (Бра) и Элвис Батиста да Сильва (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джейр Фариас (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Элвис Батиста да Сильва (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джейр Фариас (Бра) легко справится с таким соперником, как Элвис Батиста да Сильва (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джейр Фариас (Бра) — Элвис Батиста да Сильва (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Элвис Батиста да Сильва (Бра).

Джейр Фариас (Бра)

Джейр Фариас (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Джейр Фариас (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Джейр Фариас (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Джейр Фариас (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Джейр Фариас (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Элвис Батиста да Сильва (Бра)

Уже несколько лет Элвис Батиста да Сильва (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Элвис Батиста да Сильва (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Элвис Батиста да Сильва (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джейр Фариас (Бра) — Элвис Батиста да Сильва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 июня

В настоящее время Джейр Фариас (Бра) и Элвис Батиста да Сильва (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джейр Фариас (Бра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джейр Фариас (Бра) и Элвис Батиста да Сильва (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джейр Фариас (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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