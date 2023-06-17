Прогноз на бой Елена Колесник (Укр) — Йоко Хигаши (Япо) 17-го июня

«Елена Колесник (Укр)» – «Йоко Хигаши (Япо)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Елена Колесник (Укр) — Йоко Хигаши (Япо) на 17 июня, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Елена Колесник (Укр) и Йоко Хигаши (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:30.

Сейчас Елена Колесник (Укр) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Йоко Хигаши (Япо), так что вряд ли в 03:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Елена Колесник (Укр) — Йоко Хигаши (Япо):

победа Елена Колесник (Укр) – 0, ничья – 0, победа Йоко Хигаши (Япо) – 0

Прогноз на матч Елена Колесник (Укр) – Йоко Хигаши (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 июня :

Букмекерские конторы на бой Елена Колесник (Укр) — Йоко Хигаши (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Елена Колесник (Укр) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Елена Колесник (Укр) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Елена Колесник (Укр) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Елена Колесник (Укр) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Елена Колесник (Укр) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Елена Колесник (Укр) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Йоко Хигаши (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Йоко Хигаши (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Йоко Хигаши (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Йоко Хигаши (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Йоко Хигаши (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Елена Колесник (Укр) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Елена Колесник (Укр) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Елена Колесник (Укр) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Елена Колесник (Укр) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Елена Колесник (Укр) валится с ног. К тому же, Елена Колесник (Укр) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Елена Колесник (Укр) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Йоко Хигаши (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Йоко Хигаши (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Йоко Хигаши (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Йоко Хигаши (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Йоко Хигаши (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Елена Колесник (Укр) – Йоко Хигаши (Япо) 17.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Елена Колесник (Укр) и Йоко Хигаши (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Елена Колесник (Укр) и Йоко Хигаши (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Елена Колесник (Укр) легко справится с таким соперником, как Йоко Хигаши (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Елена Колесник (Укр) и Йоко Хигаши (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Йоко Хигаши (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Елена Колесник (Укр)

Свою самую выдающуюся победу Елена Колесник (Укр) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Елена Колесник (Укр) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Елена Колесник (Укр) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Елена Колесник (Укр) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Елена Колесник (Укр) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Йоко Хигаши (Япо)

Сейчас Йоко Хигаши (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Йоко Хигаши (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Йоко Хигаши (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Йоко Хигаши (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Йоко Хигаши (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Елена Колесник (Укр) — Йоко Хигаши (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 июня

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Елена Колесник (Укр) — Йоко Хигаши (Япо) собираются ставить на то, что сильнее будет Елена Колесник (Укр), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Елена Колесник (Укр) является очевидным фаворитом, ведь Йоко Хигаши (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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