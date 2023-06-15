Прогноз на бой Тапива Катикати (ЮАР) — Коул Хеннинг (ЮАР) 15-го июня

«Тапива Катикати (ЮАР)» – «Коул Хеннинг (ЮАР)». 15.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15.06.2023 состоится интересный поединок Тапива Катикати (ЮАР) — Коул Хеннинг (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тапива Катикати (ЮАР) — Коул Хеннинг (ЮАР) пройдет 15.06.2023, и можно не сомневаться, что в 20:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тапива Катикати (ЮАР) имеет две победы нокаутом, а Коул Хеннинг (ЮАР) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тапива Катикати (ЮАР) — Коул Хеннинг (ЮАР):

победа Тапива Катикати (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Коул Хеннинг (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Тапива Катикати (ЮАР) – Коул Хеннинг (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.06.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Тапива Катикати (ЮАР) не очень выгодно, а вот Коул Хеннинг (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тапива Катикати (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тапива Катикати (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тапива Катикати (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тапива Катикати (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тапива Катикати (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Коул Хеннинг (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Коул Хеннинг (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Коул Хеннинг (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Коул Хеннинг (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Коул Хеннинг (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Тапива Катикати (ЮАР) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тапива Катикати (ЮАР) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тапива Катикати (ЮАР) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тапива Катикати (ЮАР) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тапива Катикати (ЮАР) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тапива Катикати (ЮАР) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Коул Хеннинг (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Коул Хеннинг (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Коул Хеннинг (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Коул Хеннинг (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Коул Хеннинг (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тапива Катикати (ЮАР) – Коул Хеннинг (ЮАР) 15.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тапива Катикати (ЮАР) и Коул Хеннинг (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тапива Катикати (ЮАР) и Коул Хеннинг (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тапива Катикати (ЮАР) и Коул Хеннинг (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тапива Катикати (ЮАР) и Коул Хеннинг (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тапива Катикати (ЮАР) — Коул Хеннинг (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тапива Катикати (ЮАР) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Тапива Катикати (ЮАР) и Коул Хеннинг (ЮАР), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Коул Хеннинг (ЮАР) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Тапива Катикати (ЮАР)

Так как Тапива Катикати (ЮАР) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Тапива Катикати (ЮАР) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Тапива Катикати (ЮАР) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Тапива Катикати (ЮАР) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Коул Хеннинг (ЮАР)

Последний раз Коул Хеннинг (ЮАР) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Коул Хеннинг (ЮАР) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Коул Хеннинг (ЮАР) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Коул Хеннинг (ЮАР) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Коул Хеннинг (ЮАР)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Коул Хеннинг (ЮАР) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Тапива Катикати (ЮАР) — Коул Хеннинг (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.06.2023

Спортивные эксперты считают, что Тапива Катикати (ЮАР) сейчас намного сильнее, чем Коул Хеннинг (ЮАР), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Тапива Катикати (ЮАР) и Коул Хеннинг (ЮАР) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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