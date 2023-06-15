Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару (16-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару (16-го июня), ставки и коэффициенты

16-го июня в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Сильвия Мария Костаче , а противостоять в этом поединке будет Иоана Звонару.



Судья теннисного матча Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару должен дать знак о старте игры в 08:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16-го июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Сильвия Мария Костаче имеет четыре победы, то Иоана Звонару может похвастаться лишь двумя победами.



Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

16-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 08:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Иоана Звонару, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Иоана Звонару выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сильвия Мария Костаче

В этом сезоне Сильвия Мария Костаче показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Сильвия Мария Костаче сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Сильвия Мария Костаче еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Сильвия Мария Костаче обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Сильвия Мария Костаче играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Сильвия Мария Костаче любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Иоана Звонару

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Иоана Звонарув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Иоана Звонару играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Иоана Звонару держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Иоана Звонару демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Иоана Звонару находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару впервые будут встречаться между собой. Если Сильвия Мария Костаче уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Иоана Звонару пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сильвия Мария Костаче демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сильвия Мария Костаче – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару 16-го июня

Сильвия Мария Костаче

На этом турнире именно Сильвия Мария Костаче может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Сильвия Мария Костаче отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Сильвия Мария Костаче еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Сильвия Мария Костаче не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Иоана Звонару

В этом сезоне Иоана Звонару не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Иоана Звонару сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Иоана Звонару допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Иоана Звонару допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Иоана Звонару демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару: кто пройдет в следующий раунд?

Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сильвия Мария Костаче имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Иоана Звонару хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сильвия Мария Костаче. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Иоана Звонару умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сильвия Мария Костаче довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Иоана Звонару вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сильвия Мария Костаче.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сильвия Мария Костаче — Иоана Звонару. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сильвия Мария Костаче и Иоана Звонару сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сильвия Мария Костаче, и Иоана Звонару будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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