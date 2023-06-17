Прогноз на бой Бьяджо Али Уолш (США) — Трэвел Миллер (США) 17 июня

«Бьяджо Али Уолш (США)» – «Трэвел Миллер (США)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бьяджо Али Уолш (США) проведет 17-го июня 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Трэвел Миллер (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 17-го июня 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Бьяджо Али Уолш (США) — Трэвел Миллер (США). По Москве начало данного поединка будет в 06:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бьяджо Али Уолш (США) — Трэвел Миллер (США):

победа Бьяджо Али Уолш (США) – 0, ничья – 0, победа Трэвел Миллер (США) – 0

Прогноз на матч Бьяджо Али Уолш (США) – Трэвел Миллер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го июня 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Бьяджо Али Уолш (США) станет победителем боя. Если выиграет Трэвел Миллер (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Бьяджо Али Уолш (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бьяджо Али Уолш (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бьяджо Али Уолш (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бьяджо Али Уолш (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бьяджо Али Уолш (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бьяджо Али Уолш (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бьяджо Али Уолш (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Трэвел Миллер (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Трэвел Миллер (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Трэвел Миллер (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Трэвел Миллер (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Трэвел Миллер (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Бьяджо Али Уолш (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Бьяджо Али Уолш (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Бьяджо Али Уолш (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Бьяджо Али Уолш (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Бьяджо Али Уолш (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Трэвел Миллер (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Трэвел Миллер (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Трэвел Миллер (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Трэвел Миллер (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Бьяджо Али Уолш (США) – Трэвел Миллер (США) 17.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бьяджо Али Уолш (США) и Трэвел Миллер (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Бьяджо Али Уолш (США) и Трэвел Миллер (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Бьяджо Али Уолш (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Трэвел Миллер (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Бьяджо Али Уолш (США) и Трэвел Миллер (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Бьяджо Али Уолш (США) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Бьяджо Али Уолш (США) — Трэвел Миллер (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Трэвел Миллер (США).

Бьяджо Али Уолш (США)

На самом деле Бьяджо Али Уолш (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Бьяджо Али Уолш (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Бьяджо Али Уолш (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Бьяджо Али Уолш (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Бьяджо Али Уолш (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Трэвел Миллер (США)

На данный момент Трэвел Миллер (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Трэвел Миллер (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Трэвел Миллер (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Трэвел Миллер (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Трэвел Миллер (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Бьяджо Али Уолш (США) — Трэвел Миллер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го июня 2023 года

Никто не сомневается, что Бьяджо Али Уолш (США) намного сильнее, чем Трэвел Миллер (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Бьяджо Али Уолш (США) и Трэвел Миллер (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Бьяджо Али Уолш (США) выиграет с помощью нокаута.

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