Прогноз Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней (16 июня), ставки и коэффициенты

Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.06.23)

16-го июня в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пиомбо/Рош , а противостоять в этом поединке будет Венгер/Ровери Сидней.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 16-го июня, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Пиомбо/Рош. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

16-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Венгер/Ровери Сидней, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Венгер/Ровери Сидней выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Пиомбо/Рош

Болельщики ожидали, что на этом турнире Пиомбо/Рош продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Пиомбо/Рош в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Пиомбо/Рош сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Пиомбо/Рош немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Венгер/Ровери Сидней

Нынешняя форма, которую демонстрирует Венгер/Ровери Сидней еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Венгер/Ровери Сидней постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Венгер/Ровери Сидней пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Венгер/Ровери Сидней не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Венгер/Ровери Сидней не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Пиомбо/Рош» — «Венгер/Ровери Сидней»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней (16-го июня), ставки и коэффициенты

Пиомбо/Рош

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пиомбо/Рош, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пиомбо/Рош уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пиомбо/Рош старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пиомбо/Рош, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пиомбо/Рош не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пиомбо/Рош все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пиомбо/Рош точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Венгер/Ровери Сидней

В этом сезоне Венгер/Ровери Сидней не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Венгер/Ровери Сидней сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Венгер/Ровери Сидней допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Венгер/Ровери Сидней допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Венгер/Ровери Сидней демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пиомбо/Рош имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Венгер/Ровери Сидней в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пиомбо/Рош превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Венгер/Ровери Сидней сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пиомбо/Рош гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пиомбо/Рош — Венгер/Ровери Сидней. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пиомбо/Рош и Венгер/Ровери Сидней проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-672979-yeonglee-mitsuisaytoh-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-16-06-23/