Прогноз на бой Тарик Хбабес (Мар) — Мохамед Амине (Нид) 17-го июня 2023 года

«Тарик Хбабес (Мар)» – «Мохамед Амине (Нид)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Тарик Хбабес (Мар) — Мохамед Амине (Нид). На ринге его участники появятся в 22:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Тарик Хбабес (Мар) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тарик Хбабес (Мар) — Мохамед Амине (Нид) пройдет 17 июня, и можно не сомневаться, что в 22:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тарик Хбабес (Мар) имеет две победы нокаутом, а Мохамед Амине (Нид) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тарик Хбабес (Мар) — Мохамед Амине (Нид):

победа Тарик Хбабес (Мар) – 1.37, ничья – 50, победа Мохамед Амине (Нид) – 3.055

Прогноз на матч Тарик Хбабес (Мар) – Мохамед Амине (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 июня :

Ставки по коэффициенту 1.37 окажутся выигрышными, если Тарик Хбабес (Мар) станет победителем боя. Если выиграет Мохамед Амине (Нид), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.055.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тарик Хбабес (Мар) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тарик Хбабес (Мар) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тарик Хбабес (Мар) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тарик Хбабес (Мар) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тарик Хбабес (Мар) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тарик Хбабес (Мар) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Мохамед Амине (Нид) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мохамед Амине (Нид) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мохамед Амине (Нид) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мохамед Амине (Нид) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мохамед Амине (Нид) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Тарик Хбабес (Мар) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тарик Хбабес (Мар) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тарик Хбабес (Мар) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тарик Хбабес (Мар) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тарик Хбабес (Мар) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тарик Хбабес (Мар) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Мохамед Амине (Нид) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мохамед Амине (Нид) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мохамед Амине (Нид) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мохамед Амине (Нид) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мохамед Амине (Нид), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тарик Хбабес (Мар) – Мохамед Амине (Нид) 17.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тарик Хбабес (Мар) и Мохамед Амине (Нид), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тарик Хбабес (Мар) и Мохамед Амине (Нид). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тарик Хбабес (Мар) и Мохамед Амине (Нид) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тарик Хбабес (Мар) и Мохамед Амине (Нид) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Тарик Хбабес (Мар) является очевидным фаворитом, ведь Мохамед Амине (Нид) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Тарик Хбабес (Мар) — Мохамед Амине (Нид) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мохамед Амине (Нид) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тарик Хбабес (Мар)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тарик Хбабес (Мар) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тарик Хбабес (Мар) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тарик Хбабес (Мар) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тарик Хбабес (Мар) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Мохамед Амине (Нид)

В данный момент Мохамед Амине (Нид) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мохамед Амине (Нид) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мохамед Амине (Нид) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мохамед Амине (Нид) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тарик Хбабес (Мар) — Мохамед Амине (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 июня

Никто не сомневается, что Тарик Хбабес (Мар) намного сильнее, чем Мохамед Амине (Нид), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тарик Хбабес (Мар) — Мохамед Амине (Нид) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мохамед Амине (Нид) выиграет нокаутом.

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