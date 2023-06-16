Прогноз на бой Антонио Плазибат (Хор) — Кевин Тарик Осаро (Ниг) 17-го июня 2023 года

«Антонио Плазибат (Хор)» – «Кевин Тарик Осаро (Ниг)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Антонио Плазибат (Хор) проведет 17 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кевин Тарик Осаро (Ниг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Антонио Плазибат (Хор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кевин Тарик Осаро (Ниг), так что вряд ли в 23:10 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антонио Плазибат (Хор) — Кевин Тарик Осаро (Ниг):

победа Антонио Плазибат (Хор) – 1.6, ничья – 60, победа Кевин Тарик Осаро (Ниг) – 2.318

Прогноз на матч Антонио Плазибат (Хор) – Кевин Тарик Осаро (Ниг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 июня :

Так как Антонио Плазибат (Хор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.6. В то же время Кевин Тарик Осаро (Ниг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.318.

История личных встреч

На данный момент Антонио Плазибат (Хор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Антонио Плазибат (Хор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Антонио Плазибат (Хор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Антонио Плазибат (Хор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Кевин Тарик Осаро (Ниг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кевин Тарик Осаро (Ниг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кевин Тарик Осаро (Ниг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кевин Тарик Осаро (Ниг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кевин Тарик Осаро (Ниг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Антонио Плазибат (Хор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Антонио Плазибат (Хор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Антонио Плазибат (Хор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Антонио Плазибат (Хор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Кевин Тарик Осаро (Ниг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кевин Тарик Осаро (Ниг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кевин Тарик Осаро (Ниг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кевин Тарик Осаро (Ниг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Антонио Плазибат (Хор) – Кевин Тарик Осаро (Ниг) 17.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Антонио Плазибат (Хор) и Кевин Тарик Осаро (Ниг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Антонио Плазибат (Хор) и Кевин Тарик Осаро (Ниг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Антонио Плазибат (Хор) и Кевин Тарик Осаро (Ниг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Антонио Плазибат (Хор) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кевин Тарик Осаро (Ниг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Антонио Плазибат (Хор) сейчас находится на пике формы, так что Кевин Тарик Осаро (Ниг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Антонио Плазибат (Хор).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Антонио Плазибат (Хор) — Кевин Тарик Осаро (Ниг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кевин Тарик Осаро (Ниг).

Антонио Плазибат (Хор)

В своей профессиональной карьере Антонио Плазибат (Хор) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Антонио Плазибат (Хор) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Антонио Плазибат (Хор) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Антонио Плазибат (Хор) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Антонио Плазибат (Хор) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Кевин Тарик Осаро (Ниг)

Никаких высот Кевин Тарик Осаро (Ниг) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кевин Тарик Осаро (Ниг) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кевин Тарик Осаро (Ниг) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кевин Тарик Осаро (Ниг) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Антонио Плазибат (Хор) — Кевин Тарик Осаро (Ниг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 июня

В настоящее время Антонио Плазибат (Хор) и Кевин Тарик Осаро (Ниг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Антонио Плазибат (Хор) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Антонио Плазибат (Хор) сейчас находится на пике формы, так что Кевин Тарик Осаро (Ниг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Антонио Плазибат (Хор).

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