Прогноз Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен) (17-го июня), ставки и коэффициенты

Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен). Прогноз, ставки на матч (17.06.23)

17-го июня 2023 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) примет соперника по национальному первенству УСК Рип Сити (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 17-го июня 2023 года хозяевам предстоит у себя дома принимать УСК Рип Сити (жен). Игра, которая начнется в 11:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен) состоится 17-го июня 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 11:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Саншайн Коаст Феникс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Саншайн Коаст Феникс (жен) вообще лидирует в чемпионате.



УСК Рип Сити (жен)

В составе баскетбольного клуба УСК Рип Сити (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде УСК Рип Сити (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 17-го июня 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 11:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба УСК Рип Сити (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен) (17-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Саншайн Коаст Феникс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

УСК Рип Сити (жен)

После того, как баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17-го июня 2023 года, и в его рамках состоится поединок Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 11:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Саншайн Коаст Феникс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саншайн Коаст Феникс (жен) — УСК Рип Сити (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба УСК Рип Сити (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб УСК Рип Сити (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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