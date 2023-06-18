Прогноз Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX) (18 июня), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX). Прогноз, ставки на матч. NBA (18.06.23)

18.06.2023 в 18:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) примет соперника по национальному первенству Мемфис Гриззлис (VORTEX).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) – Мемфис Гриззлис (VORTEX) запланирован только на 18.06.2023, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 18:10 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX):

В 18:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) и Мемфис Гриззлис (VORTEX). Организаторы турнира собираются провести данную игру 18.06.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (VORTEX). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION)

Сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Мемфис Гриззлис (VORTEX)

В составе баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (VORTEX) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (VORTEX) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Мемфис Гриззлис (VORTEX) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX)

На 18.06.2023 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 18:10 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX) 18.06.2023

Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION)

Сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Мемфис Гриззлис (VORTEX)

В прошлом матче баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (VORTEX) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (VORTEX) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (VORTEX) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18.06.2023 сыграет матч против БК Мемфис Гриззлис (VORTEX). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (VORTEX) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (VORTEX) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (VORTEX) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) — Мемфис Гриззлис (VORTEX). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (CENTURION) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (VORTEX) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (VORTEX) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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