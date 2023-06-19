Прогноз Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас (20-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (20.06.23)

20 июня в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Луис Умберто Лопез , а противостоять в этом поединке будет Ивар Хосе Арамбуру Контрерас.



Теннисное противостояние Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас пройдет 20 июня, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 01:00 по московскому времени. Хотя Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ивар Хосе Арамбуру Контрерас.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас:

Луис Умберто Лопез имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20 июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ивар Хосе Арамбуру Контрерас. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 01:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Луис Умберто Лопез имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Луис Умберто Лопез

Луис Умберто Лопез отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Луис Умберто Лопез проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Луис Умберто Лопез проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Луис Умберто Лопез играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Луис Умберто Лопез больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ивар Хосе Арамбуру Контрерас

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ивар Хосе Арамбуру Контрерас теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ивар Хосе Арамбуру Контрерас имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ивар Хосе Арамбуру Контрерас испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ивар Хосе Арамбуру Контрерас выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ивар Хосе Арамбуру Контрерас занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас. Прогноз, ставки на матч(20.06.23)

Луис Умберто Лопез

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Луис Умберто Лопез, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Луис Умберто Лопез уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Луис Умберто Лопез старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Луис Умберто Лопез, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Луис Умберто Лопез не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Луис Умберто Лопез все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Луис Умберто Лопез точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ивар Хосе Арамбуру Контрерас

Ивар Хосе Арамбуру Контрерас лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ивар Хосе Арамбуру Контрерас играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ивар Хосе Арамбуру Контрерас начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ивар Хосе Арамбуру Контрерас выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ивар Хосе Арамбуру Контрерас сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луис Умберто Лопез — Ивар Хосе Арамбуру Контрерас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Луис Умберто Лопез и Ивар Хосе Арамбуру Контрерас.



http://evolvegame.ru/cat3-675013-stavki-na-match-komfortplyus-arizona-podol-prognoz-na-basketbol-ot-19-06-23/